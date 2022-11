Studená válka o procesory? Spor mezi USA a Čínou vstoupil do ostřejší fáze

Nové restrikce jsou velmi zásadní. Americké společnosti musí nově požádat o licenci, pokud chtějí prodávat určité pokročilé počítačové polovodiče nebo související výrobní zařízení do Číny. Jenže nejde jen o americké společnosti. Také zahraniční firmy budou potřebovat americkou licenci, pokud budou používat americké nástroje k výrobě špičkových čipů určených k prodeji do Číny. Ostatně, již před několika týdny podobně USA limitovaly vývoz umělointeligenčních čipů Nvidia do Číny.