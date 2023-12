Schází zde ale jeden úplně jasný a konkrétní apel. Rusko přešlo – alespoň z velké části (bez toho, že by to bylo oficiálně vyhlášeno) – na „válečnou ekonomiku“. Obnáší to skutečnost, že průmysl, který vyrábí všemožné zbraně a munici, jede v Rusku na tři směny. Budují se nové montážní linky a továrny a část civilních firem přechází na válečnou výrobu.