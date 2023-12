Vláda schválila novou definici znásilnění. Jen změna zákona ale nestačí

Sexuální násilí se u nás často omlouvá a někdy trestá podobně jako krádež jídla v samoobsluze, což není pro možné pachatele výstrahou.

Napříště tak bude jasné, že znásilnění není jen to, když někdo někoho nejprve přemůže hrubou fyzickou silou. Že stačí třeba i „jen“ to, že je oběť svázaná, zdrogovaná nebo brečí či řekne ne. U dětí do dvanácti let bude navíc každý sexuální kontakt dospělého s nimi těžký zločin a nic na tom nemění to, že děti „souhlasily“ či že nešlo o klasický sexuální styk. Děti prostě nejsou svéprávní dospělí a vyžadují zvláštní ochranu.

Nestačí ale jen změna zákona. I dnes lze udělovat za sexuální trestné činy přísné tresty. Přesto pachatelé odcházejí od soudu někdy s podmínkou zdůvodněnou překvapivě tím, že to nebylo tak závažné, oběť si za znásilnění tak trochu mohla sama nebo že pachatel je prostě nemocný. A pak se stane, že někomu znovu ublíží. Pokud se nezmění tenhle přístup soudců a vůbec celé společnosti, nový zákon naše problémy nevyřeší.