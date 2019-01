ZVĚŘINA: Antištváči. Nevyrábějme teroristům všeho druhu alibi

PRAHA Důchodce terorista dostal trest a část novinářů je rozzlobena, protože „Zeman, Okamura a Piťha štvou lid dál“. Rétorika jmenovaných pánů je zhusta ohyzdná a právem budí odpor, ale dávat jim vinu za násilný čin důchodce Baldy je poněkud přitažené za vlasy. Připomíná to relativizování viny teroristů například u vraždy karikaturistů z Charlie Hebdo – vždyť si o to koledovali. Ne, vina padá na viníka, spolupachatele a na nikoho jiného, a tak to bude, dokud budeme společností svéprávných občanů.

Určitě však není od věci zamýšlet se nad tím, do jaké míry mohou vypjatá a přehnaná vyjádření v lidech povzbuzovat agresivitu. A to na všech stranách – počínaje prezidentovými nejapnými výroky o kalašnikovu jako prostředku, jak se zbavit premiéra či prezidenta, až po fašizoidní výroky liberální demokracii obhajujících novinářů, kteří bez uzardění tvrdí, že existují nějací horší, hloupější lidé a ti volí jinak, než si přejí oni. O házení předmětů po lidech, květin do odpadkového koše nemluvě. Nejsou tihle všichni spolupachateli teroru, protože přispívají k hysterizaci společnosti? Nejsou. Jen zamořují veřejný prostor informačním smogem a živí v lidech frustraci, která může mít orwellovské konce.

V Polsku po vraždě gdaňského primátora zatýkají štváče, kteří na internetu vyzývali k dalším vraždám. A hysterie v Gdaňsku roste. Citujme ČTK: Některá média informovala, že policie zneškodnila muže, který do budovy soudu přišel vyzbrojený nožem a převlečený za akčního hrdinu Ramba. Policie tuto zprávu dementovala a uvedla, že ve skutečnosti šlo o muže, který si na chodbě soudu nožem loupal jablko a nijak nebezpečný nebyl.

K tomu, abychom nedošli do polských konců, stačí málo. Nedělat z bližních, kteří mají jiný názor a volí nám nemilé politiky a jsou možná v politice méně erudovaní, zlé hlupáky. A též bychom se neměli nechat strhnout pocity vlastní bezmoci k bezhlavému nálepkování. My novináři jsme v mnohém důchodci Baldovi blíž, než je nám milo.