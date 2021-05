ZVĚŘINA: Druhé kolo Vojtěcha, nachystat se už může Prymula aneb Národ umírá smíchy

Praha Po osmi měsících se na ministerstvo zdravotnictví vrací Adam Vojtěch a národ umírá smíchy. Tedy ne, že by nebyla výměna v čele tak důležitého rezortu vážná věc, ale premiér se postaral o to, aby se všichni předháněli ve vymýšlení vtipů – od narážek na recyklaci až po úvahy, zda se Andrej Babiš inspiroval při výměnách šéfa úřadu fotbalovou Spartou, Plzní či Teplicemi, které často střídají (a vracejí) trenéry.

Případně se řeší otázka, zda tahle vláda stihne druhé kolo výměn ministrů už do voleb. Ve startovních blocích je připravený Roman Prymula, který tak má šanci překonat alespoň o pár dnů svůj předchozí mandát. Frašku z toho ale neděláme my, voliči, nýbrž předseda vlády.

Jaký vztah premiér ke kolegům má? To je patrné i z toho, jak výměna probíhá. Ministr má tiskovku v jedenáct hodin a premiér před desátou světu oznámí jeho rezignaci i jméno nástupce. Jsou to asi jen nějaké objekty střídající se v domě na Palackého náměstí a premiér je s nimi permanentně nespokojen. Možná si Andrej Babiš nepoložil klíčovou otázku: Kdo tam ty chlapy proboha vybírá?

Ministr Arenberger se poroučí. A to poté, co udělal obrovskou politickou chybu s (ne)přiznáním majetku, vypadá to, jako by zatloukal, a to se politikům neodpouští. Vlastně odejít musel, podobně jako Roman Prymula, který udělal politickou hrubku, když občany k něčemu nabádal a sám se tím neřídil. To Adam Vojtěch s Janem Blatným neopustili ministerstvo pro nic jiného, než protože se znelíbili premiérovi.

Netušíme, zda se Andreji Babišovi hlásili do funkce jen nepřijatelní zoufalci, anebo pan premiér dospěl sám po nějaké analýze k závěru, že Adam Vojtěch vlastně nebyl zas tak špatný. Otázkou zůstává, jak se bude chovat ve funkci staronový ministr: zda bude oddaněji plnit premiérova přání, nebo bude naopak důsledněji hájit odborná stanoviska proti politickým.

Každopádně – soudě podle jeho personalistických výkonů – Andrej Babiš o vítězství v říjnových volbách až tak nestojí.