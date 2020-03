ZVĚŘINA: Hřib na mašině. Opoziční předáky nezájem médií hodně bolí

Když se neprosadil na poli zahraniční politiky, zkouší to pražský primátor Zdeněk Hřib ve zdravotnictví. Oznámil totiž včera dopoledne dalšího nakaženého koronavirem, aniž by měl jiný důkaz než test ze soukromé, a tedy neautorizované, a tudíž vlastně pokoutní laboratoře.

Co jej k tomu vedlo, nevíme, odpovědnost to rozhodně nebyla. Pan Hřib totiž spouští lavinu – on sám, ač je lékařem, do karantény nikoho poslat nemůže a jen se politicky přiživuje. Má podle Hřibova vzoru od zítra každý starosta soutěžit s hygieniky o to, „kdo bude první“? Nebo se starostové začnou rovnou navzájem předhánět v tom, kdo proti nemoci „zakročí tvrději“?

Takové počínání lze pochopit jedině politicky. Bylo to totiž zjevné i v úterý v parlamentu, kde se téměř zázračně vynořili ti nejlepší a největší experti na viry a epidemie, kteří vědí, jak na to. Ne že by si vláda nezasloužila kritiku a oponenturu, ale na našich sněmovních zástupcích bylo vidět především to, jak jim vadí fakt, že jim koronavirus „ukradl show“. Největší zájem je v těchto dnech hlavně o ty představitele exekutivy, kteří oznamují nejnovější stav epidemie a opatření ohledně nemoci Covid-19. Že to hněte i politiky vládní, doložil třeba Jan Hamáček, který pro zviditelnění navrhl vyhlásit stav nouze.

Kvůli lidem, jako je pan Hřib, si stát monopolizuje testování na koronavirus. To poslední, co momentálně tento stát potřebuje, je zvyšování hysterie a vyhlašování falešné pozitivity (pan primátor byl ušetřen větší blamáže pouze tím, že se nemoc u pacienta oficiálně potvrdila). Je sice zřejmé, proč pan Hřib chce oznamovat nově nakažené, ale zároveň je neméně evidentní, že nepotřebujeme takové „akční“ starosty, kteří nedohlédnou možné důsledky svého prohlášení.

I věcné námitky proti některým krokům vlády či jednotlivých ministrů budou od kritiků znít rozhodně věrohodněji v okamžiku, kdy dotyčný respektuje pravidla. Pokud sami politici svou činností podrývají autoritu státu, těžko o sobě mohou tvrdit, že by sami vládli lépe.