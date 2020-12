ZVĚŘINA: Já chci výjimku. Virus pohltil i racio značné části poslanců

Sněmovní debata o prodloužení nouzového stavu byla opět poučná. Vystoupili zástupci stran, kteří by nechávali národ promořovat, protože mají pocit, že by to nikomu moc neuškodilo. Tohle byl, žel, ještě poměrně konzistentní názor, lidé jako Tomio Okamura se nebojí o životy spoluobčanů, a tak by všechno uvolnili.

Asi mu nikdy nedocvakne, že by to zhruba do měsíce znamenalo přeplnění nemocnic. Zlobit se na něj ale nemá mnoho smyslu, obsluhuje velmi specifickou klientelu.



Co si ale myslet o politicích, kteří jedním dechem tvrdí, že se obávají o všechny ohrožené, ale zároveň vyžadují výjimku z protiepidemických opatření? Radí vládě, jak to má správně dělat, stylem: ano, zpřísněte, ale zároveň uvolněte naší partě. Komunisté by chtěli zmírnění kvůli oslavám Silvestra, lidovec Jurečka žádá úlevy věřícím v kostelech. Pro spravedlnost je třeba říci, že si za to vláda částečně může sama, protože stále novými výjimkami mění jednotlivé omezující stupně Protiepidemického systému (PES). Nelze se tedy divit, že sněmovní politici, vycvičení v transakčním jednání – něco za něco – chtějí souhlas se stavem nouze „zaplatit“.

Vláda je nucena přitvrdit, ale vypadá to, že o zpřísnění nestojí ani ti, kdo se verbálně strachují o své bližní. Situace je totiž těžká i pro opozici, nemůže vyžadovat maximální uvolnění a za měsíc pak pranýřovat vládu za to, že situaci podcenila, a zároveň si nemůže veřejně přiznat, že stejně jako vláda nemá žádný geniální návod, jak se s epidemií vypořádat.

Všem ve sněmovně bylo jasné, že stav nouze republika potřebuje a že bez něj bychom nevyhnutelně mířili k přetížení zdravotnictví. Zároveň většinově předstírají, že výjimky, za které bojují, nijak nezhorší situaci, protože si přece všichni dávají pozor. Takže hospody, bary, sjezdovky či fitness centra za nic nemohou. A proto jsme to dopracovali až do pátého stupně PES. Zkrátka vláda to všechno zpackala, ještě že máme virus a poslance.