ZVĚŘINA: Pionýři z Kladna. Necháme sociální bydlení dojít až ke kolapsu?

PRAHA Zákaz budování ubytoven. Zní to jako čistá absurdita, nesmysl, ale město Kladno už nechce sloužit jako ubytovna pro Prahu. Samotné město má z takového stavu jen problémy, zatímco zisk inkasují jiní. A tak se od poloviny října v Kladně nepostaví jediná ubytovna, ani se na ubytovnu nepřestaví jediný dům. Tedy jen do té doby, než tenhle „vynález“ někdo napadne a případně zruší.

Dosud se město bránilo obchodu s chudobou tím, že vyhlásilo na svém katastru tzv. bezdoplatkovou zónu, což znamená, že nově příchozí nemají nárok na příspěvek na bydlení. Jenže krajský úřad toto opatření v březnu zrušil. Co zmůže město, třeba relativně velké, proti síle peněz a bez legislativní a finanční podpory státu? Nic.



Obecně lze říci, že absurdní a mnohdy zoufalý boj měst proti obchodu s chudobou je výsledkem dlouhodobé nečinnosti politiků na celostátní úrovni. Například zákon o sociálním bydlení měla na programu už předchozí koalice, současná též. A výsledek? Ministerstvo pro místní rozvoj má v plánu předložit návrh zákona v prosinci příštího roku. Tedy je velmi pravděpodobné, že tato koalice návrh nestačí protlačit legislativním kolečkem (a to i v nepravděpodobném případě, kdy by o návrhu panovala shoda). Po volbách zákon spadne pod stůl, protože nová reprezentace bude mít novou, „lepší“ koncepci.

Bydlení je nejpalčivějším problémem příštích let, bez solidní politiky podporující bydlení obyvatel této země si nelze představit ani zvýšení porodnosti, ani likvidaci vyloučených lokalit. Jenže politická elita stále vnímá problém jako okrajový a není ochotna se mu věnovat. A přitom dopady jsou už dnes bezprostřední i na obyvatele měst, kteří si do nedávna mohli myslet, že se jich to nijak netýká.

Například v Ústí nad Labem se opakovaně objevuje epidemie hepatitidy a šíří se štěnice do té míry, že proti nim musejí zasahovat i v nemocnici, kam přivážejí pacienty z vyloučených lokalit. To je civilizační regres na úroveň devatenáctého století, který ovšem zdá se v centru nikdo nevidí.