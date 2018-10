ZVĚŘINA: Pokud Babiš nepochopil, že voliči nechtějí změnu ústavy, bude prohrávat dál

PRAHA Z deseti kandidátů ve druhém kole jediný senátor, to není pro ANO dobrá vizitka. Jestli Andrej Babiš ani po těchto senátních volbách nepochopil, že voliči nechtějí změny ústavy, tak jak si je on vysnil, pak je jeho hnutí souzeno prohrávat senátní volby co dva roky dál a dál.

Voliči možná Senát nemilují, avšak chápou jeho funkci pojistky proti sněmovní většině. A ­rozhodně tuhle funkci posílili zcela vědomě. Kdyby existovala relevantní skupina obyvatel nadšená plánem na rozpuštění Senátu, asi by senátorů ANO zvolila více.

Vládní koalice po těchto volbách bude muset zvážit, nakolik jsou její legislativní záměry prosaditelné. Má-li proti sobě opozičně naladěnou horní komoru, vládní stojednička bude muset být pevná a jistá. Avšak takovou nebyla vlastně nikdy.