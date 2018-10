Kalousek žaluje Babiše kvůli urážkám před hlasováním o vládě. ‚Zloděj zlodějský,‘ řekl o něm šéf ANO

PRAHA Právní zástupce předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska podal trestní oznámení na předsedu vlády Andreje Babiše. Jde o dozvuk událostí, které předcházely hlasování o důvěře vládě v červenci letošního roku. Kalousek požadoval omluvu za premiérova slova a o „zloději zlodějském“ a za obvinění, že „zabil lidi přes padáky“.

„Byl vyrozuměn i právní zástupce pana premiéra a pana poslance Andreje Babiše, že byla podána žaloba. Leží u Okresního soudu Praha-západ,“ řekl v pondělí pro server iDnes.cz, který na žalobu upozornil, Kalouskův právní zástupce Stanislav Balík.

Přesné znění žaloby zatím není známo. „Nemám v tuto chvíli informaci, že by se text žaloby dostal panu žalovanému do ruky, tak bych mu nerad vzkazoval, co v ní je,“ vysvětlil Balík.

Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek už dříve uvedl: „Běžné, byť nepravdivé urážky, bych asi dokázal přejít, nejsem cukrová panenka. Ale pokud mě předseda vlády nepravdivě obvinil z kriminálních činů, tedy že jsem rozkrádal ministerstvo obrany a že kvůli mně umírali lidé na padácích, tak to jsou výroky, které nemohu přejít a za které jsem připraven přimět ho k omluvě všemi prostředky, které český právní řád připouští.“

Reagoval tehdy na slova předsedy ANO Andreje Babiše, který v Poslanecké sněmovně řekl: „Tenhle zloděj zlodějský mi nebude nic vyčítat. Mě estébáci terorizovali za to, že jsem nekupoval ze Sýrie fosfáty. A proč? Protože jeho kámoš, jeho rodina, Háva tam prodával tanky! Osobní přítel rodiny Asada! A jeho, on, který rozkrádal ministerstvo obrany a zabil lidi cez padáky, tak když paní ministryně bývalá Šlechtová mluví o tých pavučinách, tak ta jeho firma eště tam stále dělá ty kšefty.“