ZVĚŘINA: Použít a odkopnout. Politické strany se ke svým bývalým lídrům nechovají nejlíp

Bývalý premiér Bohuslav Sobotka po dvaatřiceti letech tiše opustil Českou stranu sociálně demokratickou. Udělal to tím nejméně nápadným způsobem, nezaplatil členské příspěvky a členství mu zaniklo. ČSSD se ke svým bývalým předsedům chová podivně, avšak nedá se říci, že je jedinou stranou, která se nedokázala poklidně a smírně rozloučit s bývalým šéfem.

Ne že by to nešlo, jeden z bývalých stranických vůdců a bývalý premiér Vladimír Špidla letos za stranu kandiduje a náčelnictvo mu musí být vděčné. Jako jeden z mála vrcholných politiků dokázal odejít, aniž by se se všemi pohádal, a navíc si zachoval vzácnou pověst slušného a autentického politika.



To jeho předchůdce Miloš Zeman zasvětil poslední dekády svého života včetně té, kterou tráví v prezidentské funkci, pomstě ČSSD za to, že urazila jeho ješitnost, když ho v lednu 2003 odmítla volit prezidentem. Možná na podzim bude slavit vítězství, protože se strana do sněmovny nemusí probojovat. Ale zda se podobné počínání, tedy založení strany, její povznesení až na samý vrchol moci a pak její zničení, dá považovat za dobré dílo, to je dost sporné. Je jasné, že pan Zeman bude nenávistný i nad mrtvolou ČSSD.

Nejvytrvalejším klišé všech politických stran v polistopadovém období je to „o člověku a lidech“. Prý jim na nich strašně záleží, někteří se chtějí starat o potřebné, jiným leží na srdci osud těch aktivních a neúnavných, další milují všechny „obyčejné“. Všechny strany bez výjimky pak zamořují ovzduší svými přísliby důstojného stáří. Každopádně náš politik na lidi myslí, vstávaje, lehaje.

Bývalí straničtí šéfové ale nejsou lidi, proměnili se v nepotřebný balast, po jehož odhození strana chce stoupat. Copak každý bývalý premiér a stranický šéf není skvělým a téměř nenahraditelným zdrojem zkušeností? Copak by se nehodil například pro vnitrostranické debaty? Nepotřebují strany někoho, kdo by školil stranické experty? Nepotřebují občasnou konzultaci nynější straničtí šéfové? Asi ne, v očích strany se bývalý šéf stává nepříjemnou připomínkou minulosti a tu je třeba co nejrychleji vymazat.

Jenže páni momentální náčelníci zapomínají nejen na fakt, že oni sami se stanou bývalými, ale též na to, že politický národ je vidí. Až bude opět nějaký komentátor plakat nad tím, jak volič opouští tradiční „demokratické“ strany, nechť si vzpomene mimo jiné na to, jak se tyto strany chovají ke svým vlastním „lidem“. Myslíte, že voličů si váží víc?

Každý z nás vidí a zvažuje, co mu chování stran k bývalým předsedům připomíná nejvíc. S lítostí musím říci, že je to vztah pasáků k vysloužilým prostitutkám.