‚Nech mě být, pokrytče.‘ Herečky ze Sexu ve městě se nesnáší i po dvaceti letech

NEW YORK Herečka Kim Cattrallová (seriálová Samantha Jonesová) nařkla Sarah Jessicu Parkerovou (seriálová Carrie Bradshawová), že se snaží pro vylepšení osobní image využít smrt jejího bratra. Nedělní událost je vyvrcholením nenávisti, která již od dob natáčení populárního seriálu.

Christopher Cattrall, bratr herečky Kim Cattrallové, byl minulý týden nalezen mrtvý poté, co rodina oznámila, že ho pohřešuje. Herečka pochopitelně neprožívala lehké období a na svém Twitteru děkovala přátelům i fanouškům Sexu ve městě za veškerou podporu, kterou směřovali jí a celé její rodině. Svou podporu vyjádřila i Sarah Jessica Parkerová, herecká kolegyně ze Sexu ve městě. To ale podle všeho neměla dělat.

„Máma se dnes zeptala, kdy mě Sarah Jessica Parkerová, ten pokrytec, nechá na pokoji. Tvoje snaha mě neustále oslovovat je jen bolestnou připomínkou toho jak moc krutá jsi a vždy jsi bývala. Nech mě ti důsledně vysvětlit (pokud jsem to tak ještě neudělala), že nejsi má rodina. Nejsi má přítelkyně. Naposledy ti říkám, aby přestala zneužívat mé rodinné tragédie k napravení vlastní image slušné holky,“ píše Cattrallová ve příspěvku na svém Twitteru.

V příspěvku Cattrallová zároveň odkazuje na článek v deníku The New York Post z října 2017. V něm se popisují dlouhodobé neshody mezi Catrrallovou a Parkerovou. Cattrallová v říjnovém rozhovoru, na jehož základě vznikl tento článek, sdělila, že jediné, na čem se herečky shodnou, je to, že je Sex ve městě definitivně u konce. „Nikdy jsem nepochopila, co má Sarah Jessica Parkerová za problém,“ říká v rozhovoru. Celá věc skončila tím, že Parkerová obvinila Cattrallovou z toho, že kvůli jejímu „primadonovskému“ přístupu nikdy nevznikne další Sex ve městě.

Neshoda mezi herečkami vznikla údajně již v roce 1998, kdy seriál začínal. Kim Cattrallová byla mezi herečkami v té době největší hvězdou - zazářila v Maškarádě, Velkých nesnázích v malé Číně nebo Bezva fintě. Hlavní roli ale dostala „jen“ vycházející hvězdička Sarah Jessica Parkerová. Mezi herečkami tak údajně hned vznikla rivalita, která se táhne již celých dvacet let.