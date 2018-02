Nejvíc v noci mrzlo v Krušných horách, další noc už bude teplejší

PRAHA Česko má za sebou další mrazivou noc, nejníže teplota klesla na Rolavě v Krušných horách, kde teploměr ukázal minus 25,2 stupně Celsia. Méně než minus 20 stupňů zaznamenalo 11 stanic, na většině pak bylo mezi minus 15 až minus 20 stupni.

Řekl to ve středu mluvčí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Petr Dvořák. Noc na čtvrtek by už podle něj měla být teplejší.Nejnižší teploty zaznamenaly podle mluvčího horské stanice, vedle Rolavy například Nejdek, Plechý nebo Klínovec. Nejtepleji bylo naopak v pražském Klementinu, teploměr zde ukázal minus 11 stupňů Celsia.

Na mnoha stanicích padly, stejně jako tři předchozí noci, teplotní rekordy, ve středu podle mluvčího zhruba na pětině stanic, které fungují alespoň 30 let. Další noc by se v nížinách i na horách už mělo oteplovat. Vypadá to, že ve středu jsme prožili jednu z nejstudenějších nocí, dodal.