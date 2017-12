‚Možná nejlepší Hvězdné války.‘ Internet zaplavily první recenze nové epizody, nešetří chválou

Londýn V úterý v 6 hodin středoevropského času skončilo recenzní embargo na osmý díl vesmírné ságy Star Wars: Poslední z Jediů. Kritici nešetří chválou a oceňují hlavně emoční hloubku a schopnost čtyřicet let staré značky Hvězdných válek stále ještě překvapovat. Snímek měl americkou premiéru již v sobotu, v Londýně se představil v úterý. Do českých kin zamíří ve čtvrtek 14. prosince.

„Když v Posledním z Jediů přijdou na řadu emoce, tak jsou hluboké a opravdové. Zkuste si dívat se na předposlední scénu bez pláče. Ať vás síla provází!“ píše o filmu Anna Hornadayová, kritička Washington Post.



„Tohle je výborný Star Wars film, možná dokonce ten nejlepší. Rozhodně je to ten divácky nejuspokojivější a emočně nejhlubší snímek celé série,“ napsal recenzent Jamie East pro britský deník The Sun.



„Poslední z Jediů má hloubku. Je také na stejné úrovni s původní trilogií, co se týče diváckého zážitku. Zkrátka mistrovský kousek,“ vyzdvhuje film do nebes Soren Anderson z deníku Seattle Times.



„Je to takový nepřímý kompliment, ale vzhledek k tomu, co vše bylo v sázce, si Rian Johnson zaslouží minimálně poklonu za to, že to celé nezkazil,“napsal Peter Debruge z filmového webu Variety.



„Poprvé za dlouhou dobu tu máme film, který přináší něco nového a posouvá lehce zatuchlou sérii svěžím směrem,“ popsal svůj názor na Posledního z Jediů Jake Coyle ze zpravodajské agentury Associated Press.



„Myslel jsem si, že tohle už o Hvězdných válkách nikdy neřeknu, ale chci víc. Přineste mi další film!“ nemůže se dočkat na pokračování Nigel Andrews z deníku Financial Times.



Ačkoliv jsou recenze osmé epizody Hvězdných válek v anglosaském světě ohromně pozitivní, najde se i pár takových, které to vidí jinak. „Abych to řekl jednoduše, tak Poslední z Jediů je zaseknut ve své vlastní černé díře,“ popsal svůj názor Donald Clarke z deníku Irish Times. Carlos Boyero, filmový recenzent největšího španělského deníku El País, to vidí ještě hůře: „Poslední z Jediů je falešně epický a naprosto zoufale lyrický. Pouhý kalkul.“