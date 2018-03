Nejvyšší soud zamítl Dalíkovo dovolání v kauze pandurů. Pětiletý trest vězení platí

Zakázka na obrněné transportéry Pandur 6. listopadu 2003 - Vláda Vladimíra Špidly (ČSSD) souhlasila s plánem ministerstva obrany pořídit 240 nových transportérů. 13. dubna 2005 - Vláda Stanislava Grosse (ČSSD) schválila záměr koupit transportéry. Krátce nato vypsala tendr, do něhož se přihlásilo sedm firem. Ve finále zůstaly finská Patria a rakouský Steyr (součást americké General Dynamics) s pandury. 25. ledna 2006 - Vláda Jiřího Paroubka (ČSSD) rozhodla, že koupí 200 transportérů od firmy Steyr za 23,6 miliardy korun. 9. června 2006 - Končící ministr obrany Karel Kühnl (US-DEU) podepsal se Steyrem smlouvu o nákupu transportérů. 7. prosince 2007 - Vláda Mirka Topolánka (ODS) rozhodla, že vypoví smlouvu se Steyrem. Transportéry nevyhověly testům. 2. dubna 2008 - Topolánkova vláda schválila návrh memoranda o testování pandurů. Pokud projdou, vojsko mělo připravit nákup 107 kusů. V září ministerstvo oznámilo, že transportéry prošly. 2. března 2009 - Topolánkova vláda schválila koupi pandurů. 13. března 2009 - Náměstek ministryně obrany Martin Barták podepsal smlouvu na dodání 107 pandurů za 14,4 miliardy korun. 30. září 2009 - Česká armáda převzala prvních 17 pandurů. 17. února 2010 - MfD uvedla, že zakázce předcházela smlouva o lobbingu u politiků. Zveřejnila rozhovory s bývalými manažery Steyru, kteří hovořili o provizích pro politické strany. 19. února 2010 - Rakouská protikorupční prokuratura začala prošetřovat kauzu údajné korupce při prodeji pandurů. 23. února 2010 - Policejní prezident Oldřich Martinů rozhodl o zřízení vyšetřovacího týmu k pandurům. Koncem března řekl, že nevyplynulo nic, co by umožnilo zahájit trestní řízení. 14. července 2010 - Nákup pandurů začal vyšetřovat společný tým českých a rakouských policistů. 10. května 2011 - Server Novinky.cz napsal, že bývalý zaměstnanec firmy Steyr v březnu 2011 vypověděl, že Topolánkův blízký spolupracovník Marek Dalík v listopadu 2007 požadoval 18 milionů eur (půl miliardy korun) za to, že ČR bude pokračovat v nákupu pandurů. Dalík to označil za "úplný nesmysl". 8. října 2012 - Policie v kauze nákupu pandurů Dalíka zadržela, soudce jej ale odmítl vzít do vazby. 4. dubna 2014 - Policie navrhla Dalíka obžalovat z pokusu o podvod, v květnu podalo státní zastupitelství žalobu. 30. června 2014 - Začal soud s Dalíkem. Kauzou se zabýval zhruba rok a půl, z toho rok zabrala přestávka, během níž se zařizoval výslech bývalého amerického velvyslance v ČR Richarda Grabera. Soudní jednání znovu začalo 15. ledna 2016. 2. února 2016 - Soud poslal Dalíka za korupci na pět let do vězení (soud změnil kvalifikaci z pokusu o podvod na přijetí úplatku). Soud mu také udělil peněžitý trest pět milionů (pokud nezaplatí, hrozí mu další dva roky). Dalík se odvolal. 31. května 2016 - Pražský vrchní soud snížil Dalíkovi původní pětiletý trest o rok. Dalík musí podle rozsudku zaplatit i čtyři miliony korun. Peníze Dalík uhradil. 1. září 2016 - Dalík nastoupil do vězení. Jeho advokáti ještě předtím podali dovolání k Nejvyššímu soudu. Dovolání podal také nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, který zpochybnil výši uloženého trestu, je prý pod sazbou běžnou pro danou právní kvalifikaci. 12. dubna 2017 - Nejvyšší soud vydal příkaz k Dalíkovu okamžitému propuštění a nařídil, aby se podřízený soud znovu zabýval právním hodnocením případu. 25. července 2017 - Vrchní soud poslal Dalíka za podvod při jednáních o nákupu pandurů na pět let do vězení. Zaplatit má také čtyři miliony korun, jinak mu hrozí dva roky vězení navíc. 13. října 2017 - Městský soud v Praze zaslal Dalíkovi výzvu k nástupu pětiletého trestu. 24. října 2017 - Mluvčí pražského městského soudu Markéta Puci na dotaz ČTK uvedla, že Dalík by měl nastoupit do vězení nejpozději 6. listopadu. 2. listopadu 2017 - Server Neovlivní.cz oznámil, že Dalík podal dovolání k Nejvyššímu soudu. 6. listopadu 2017 - Dalík nastoupil podruhé k výkonu trestu, znovu do ruzyňské věznice. 24. listopadu 2017 - Nejvyšší soud převzal od Městského soudu v Praze Dalíkovo dovolání a spis v jeho kauze. 22. února 2018 - Nejvyšší soud rozhodl o druhém dovolání Dalíka. Výsledek nezveřejnil s tím že nejprve je třeba vypracovat odůvodnění a poté rozhodnutí doručit účastníkům řízení. 7. března 2018 - Česká televize s odvoláním na Jana Kořána z Vrchního státního zastupitelství v Praze oznámila, že Nejvyšší soud odmítl Dalíkovo dovolání.