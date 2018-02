Ministr zdravotnictví odvolal svého předchůdce z postu ředitele Fakultní nemocnice

SVATOPLUK NĚMEČEK - ŽIVOTOPIS Datum a místo narození: 23. února 1972, Bohumín Vzdělání: vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci (1996); má titul MBA z Brno International Business School (2005) Kariéra: od roku 1996 pracoval jako internista v nemocnici v Bohumíně, pak působil jako okresní zdravotní rada v Karviné (2000-2002), v letech 2002 až 2005 byl ředitelem bohumínské nemocnice, poté vyhrál konkurz na ředitele Fakultní nemocnice Ostrava, kterým byl s přestávkou, kdy působil jako ministr zdravotnictví, dosud; od loňského listopadu působí také v představenstvu Bohumínské městské nemocnice Působení v politice: v polovině 90. let byl členem Strany zelených, za niž byl v roce 1994 poprvé zvolen do zastupitelstva Bohumína; v roce 1998 už kandidoval jako člen ČSSD, za kterou v letech 2006 až 2010 působil jako radní, v zastupitelstvu skočil v roce 2014; mezi roky 2012 a 2014 byl také zastupitelem Moravskoslezského kraje; od dubna 2013 byl stínovým ministrem zdravotnictví; v lednu 2014 byl jmenován ministrem zdravotnictví ve vládě Bohuslava Sobotky, skončil v listopadu 2016 Rodina: ženatý, jeho manželkou je známá primářka ostravského popáleninového centra Zdenka Němečková Crkvenjaš; má dvě děti Ostatní: Moravskoslezská krajská organizace strany jej před nadcházejícím sjezdem sociální demokracie nominovala na místopředsedu strany. - Během působení ve vládě se Němeček opakovaně dostal do ostrých sporů s tehdejším ministrem financí a místopředsedou kabinetu Andrejem Babišem (ANO). Babiš například Němečka kritizoval za některá rozhodnutí během jeho působení v čele ostravské nemocnice nebo řekl, že nevěří v jeho schopnost rozkrýt netransparentní financování resortu. Němeček se proti kritice tehdy ohradil s tím, že Babiš zdravotnictví nerozumí a také například řekl, že Babišem vlastněná média o něm lžou se záměrem ho poškodit. - Krátce před nástupem do ministerské funkce se v médiích objevily informace, že FNO za Němečkova vedení nakoupila některé přístroje za nápadně nevýhodných podmínek, on ale jakékoli pochybení odmítl. Babišem vedené ministerstvo financí podalo v listopadu 2014 kvůli nákupu roboticky řízeného ozařovacího přístroje CyberKnife trestní oznámení. Němeček kvůli tomu o rok později vypovídal jako svědek na policii. Řekl, že nákup přístroje schválilo ministerstvo zdravotnictví a posvětila Topolánkova vláda. - Mezi výrazné kritiky Němečkova působení v ministerské funkci i v čele ostravské nemocnice patřil také současný ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který v té době působil jako Babišův poradce pro oblast zdravotnictví. "Odvolaný ministr Němeček promarnil nejlepší ekonomické časy, kdy mohl provést tolik potřebné reformy. Je proto dobře, že ve funkci skončil," řekl Vojtěch časopisu Reflex v prosinci 2016. - Ve vládě skončil Němeček na podzim 2016 spolu s ministrem pro lidská práva Jiřím Dienstbierem, premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) jejich odvolání vysvětlil únavou ministrů. Tým změnil po krajských a senátních volbách, ve kterých ČSSD neuspěla a po kterých se vůči němu zvedla vnitrostranická kritika.