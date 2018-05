Nemocnice mají problémy s pacienty nad 200 kg, chybí jim technika

PRAHA Nemocnice mají problémy s pacienty s váhou nad 200 kilogramů. Chybí manipulační technika, operační stoly s dostatečnou nosností i vyšetřovací přístroje. Podle ministerstva zdravotnictví by se mimořádně obézní pacienti mohli koncentrovat do dvou nemocnic, náklady na vybavení jednoho zařízení se odhadují na stovky milionů korun. Na úterní tiskové konferenci ke Dni obezity to řekl předseda České lékařské společnosti a poradce ministra zdravotnictví Štěpán Svačina.

„Můj odhad je, že se s tím potýká asi jedna nemocnice týdně,“ uvedl. Podle něj často při převozu asistují hasiči, setkal se i s případy, kdy nemocného přivezli i s gaučem. „Sanitky pro jejich převoz v krajích jsou, ale nemocnice to řešit nedokáže,“ dodal.



Podle Svačiny není Česká republika tak velká, aby nebylo možné pacienta převézt do nemocnice, která je pro příjem obézních vybavená. „Myslím, že by stačila dvě centra. Náklady na vybavení včetně přístrojů by byly podle odhadů řádově stovky milionů korun,“ řekl.

Hmotnost se děli do kategorií podle Body Mass Indexu(BMI), který se zjednodušeně počítá jako váha děleno výškou v metrech na druhou. Výsledné číslo se podle věku a pohlaví zařadí do váhové kategorie. Ideální váha je do 25, nadváha do 30 a obezita se dělí do dalších stupňů po pěti bodech.

Přesná evidence o tom, kolik obézních v populaci je, neexistuje. „Víme, že s BMI nad 40 procent jsou asi dvě procenta populace,“ dodal Svačina. Průměrný Čech má podle dat Českého statistického úřadu mírnou nadváhu. Trpí jí 47 procent mužů a třetina žen, obézní je každý pátý muž a 18 procent žen.

Lékaři dlouhodobě upozorňují na rizika spojená s nadváhou a zejména s obezitou. Kombinace vysokého tlaku, zvýšeného cholesterolu a nadváhy je podle odborníků násobně nebezpečnější než jednotlivě. Častěji pak společně vedou k cukrovce druhého typu, infarktům a mrtvicím. Obézním hrozí také častěji nemoci ledvin. Lékaři na dnešní tiskové konferenci upozornili, že pomoci zejména diabetikům mohou operace ke zmenšení žaludku. U 80 procent nemocných vede ke zlepšení zdravotního stavu.