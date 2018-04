Nezáměrná sranda ze smrti Whitney Houstonové. Jsem idiot, omlouvala se zpěvačka Lorde

Populární novozélandská zpěvačka Lorde si na svůj Instagram přidala fotku luxusní vany opatřenou textem písně Whitney Houston. Zpěvačka Whitney Houstonová byla ale v roce 2012 nalezena mrtvá právě ve vaně, kde se utopila. Na Lorde se spustila silná kritika kvůli jejímu nevhodnému příspěvku. Zpěvačka se na sociálních sítích musela omlouvat.

„Byl to opravdu nevhodný zvolený popisek. Omlouvám se všem, kterých se to dotklo. V tu chvíli mi to vůbec nedošlo, byla jsem jen ráda, že si můžu dát koupel. Jsem idiot. Whitney miluji,“ omlouvala se na sociálních sítích jednadvacetiletá Lorde, vlastním jménem Ella Marija Lani Yelich-O’Connorová, dvojnásobná držitelka Grammy.



Na svém Instagramu totiž zveřejnila fotku luxusní vany, kterou opatřila popiskem „And iiii will always love you“. Zmíněný popisek je úryvkem textu nejznámější písně I Will Always Love You zpěvačky Whitney Houstonové. Whitney Houstonová se v únoru 2012 utopila ve vaně ve svém hotelovém pokoji, pravděpodobně pod vlivem prášků. Její dcera, Bobbi Christina Brownová byla nalezena bezvládná ve vaně koncem ledna 2015. Zemřela po několika dnech v nemocnici.

Nešťastná fotka s vanou, kterou zpěvačka Lorde přidala na svůj Instagram.



„Whitney byla legenda, byla úžasná. Lorde mám rád, ale tohle je opravdu nechutné,“ napsal na Twitter uživatel s přezdívkou Privsari. „Takže Lorde, ten lidský ekvivalent lenochoda, se rozhodla mluvit o mrtvých špatně? A ne jen tak o nějakých mrtvých, ale rovnou o legendách,“ rýpl si zase uživatel s přezdívkou LIBGyal. Lorde po kritice fotku z Instagramu odstranila.