Nohavica, Rottrová a další dozpívali poslední koncert Špinarové

OSTRAVA Poslední a nedokončený koncert Věry Špinarové v úterý za zesnulou zpěvačku dozpívali její kolegové, mezi nimi Jaromír Nohavica či Marie Rottrová. Špinarová loni v březnu zkolabovala při koncertu v Čáslavi. Odzpívala dvě skladby. Po několika dnech v nemocnici zemřela. Její syn hudebník Adam Pavlík v úterý v naplněné Ostravar Aréně s hosty koncert dokončil.

Vzpomínkový koncert na zpěvačku Věru Špinarovou nazval A pořád vás mám ráda. I pro něj to bylo poprvé, co od smrti maminky usedl za klavír. „Jelikož byl náš poslední koncert v Čáslavi ukončen po dvou písních, považuji za nutné, abychom jej dohráli až do konce a to podle stejného play listu,“ řekl Pavlík. Kapela tak začala tam, kde loni skončila. Vystoupila i Jitka Zelenková, Petra Janů, Petr Bende, Heidi Janků, Ilona Csáková, Markéta Konvičková či Elis.



Zpěváci se střídali, každý zazpíval tři písně a někteří se setkali i v duetech. Doprovázela je kapela Adam Pavlík Band a také kvarteto členů Janáčkovy filharmonie Ostrava. Postupně zazněly největší hity Věry Špinarové, jako jsou Bílá Jawa 250, A já tě závidím, Raketou na Mars, Jednoho dne se vrátíš a mnoho dalších.

Špinarová zkolabovala loni 23. března při koncertu v Čáslavi. Nevolno se jí udělalo už po druhé písni. Díky přítomnosti lékařky v sále a rychlému zásahu záchranářů jí byla okamžitě poskytnuta první pomoc a letecká záchranka ji převezla do motolské nemocnice. Tam po několika dnech zemřela.

Majitelka nenapodobitelného sytého hlasu, které předloni 23. prosince bylo pětašedesát, patřila ke stálicím tuzemské populární hudby. Proslavily ji písně jako Meteor lásky, Bílá jawa 250, Raketou na Mars, Měj mě rád nebo Jednoho dne se vrátíš. Mezi špičku domácí populární scény ji vynesla nahrávka Music box z roku 1969, o tři roky později vydala své první album Andromeda.

U příležitosti jejích 65. narozenin vyšla kompilace s názvem Zóna lásky. Uzavírá ji titulková melodie Ennia Morriconeho z filmu Tenkrát na Západě, kterou textař Zbyšek Malý nazval Jednoho dne se vrátíš.