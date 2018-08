Pokuta půl milionu za stočení tachometru i záchranářská ulička. Řidiče čeká řada novinek

PRAHA Nová pravidla pro stanice technické kontroly či jiné řazení aut při tvoření záchranářské uličky. Od letošního října čeká řidiče na tuzemských silnicích řada novinek. Novelu zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích v pondělí podepsal prezident Miloš Zeman. Server Lidovky.cz přináší přehled zásadních změn.

STK a emise

Novela upravuje zejména fungování stanic technické kontroly a měření emisí. Za nejzásadnější změnu lze považovat zrušení zákazu propojení stanic s autoservisy či prodejci vozidel. Podle dřívějších vyjádření ministerstva dopravy by mělo jít o přínosný krok, jenž umožní motoristů ponechat auto k opravě přímo v místě, kde byla závada při technické kontrole zjištěna.



Emise budou moct i nadále měřit již existující samostatné stanice. Počítá se ovšem s tím, že po pěti letech, kdy uplyne přechodné období, bude sledování množství vypouštěných výfukových zplodin součástí jednotné technické kontroly.

Stanice technické kontroly, ilustrační foto.

Vlastníky aut, kteří mají zřízenou datovou schránku, bude stát rovněž nově informovat, že jim za dva měsíce skončí platnost technické kontroly. Má se tak co nejvíce předejít momentům, kdy se o propadlé technické způsobilosti vozidla dozví řidiči například až při policejní kontrole.



Stáčení tachometrů

Výslovně zakázáno pod hrozbou až půlmilionové pokuty bude manipulování s počítadly ujetých kilometrů. Pakliže bude nutné tachometr ze servisních důvodů vyměnit, mechanik bude mít povinnost o obměně vystavit protokol. Ten pak provozovatel auta předá během první následné evidenční kontrole.

Registrační značky pro elektroauta

Majitelům vozů na elektrický nebo vodíkový pohon bude od března 2019 umožněno zažádat si o speciální registrační značku. Graficky odlišená SPZ by byla označena písmeny EL a nehradil by se za ni poplatek. Motoristům by navíc v budoucnu mohla zajistit jisté výhody, jako je třeba používání vyhrazených jízdních pruhů, bezplatné využívání tuzemských dálnici či snazší vjezd do městských center.

Novinky pro motorisrty

Záchranářská ulička

Přes dvanáct let mají čeští řidiči zákonnou povinnost v případě kolon umožnit průjezd záchranářským vozům. Zatímco na dvouproudých silnicích se auta vždy řadí ke krajnici, v případě tříproudých dálnic uvolňují prostor mezi pravým a přiléhajícím jízdním pruhem. Většina se tak posouvá doleva. Od října by tomu mělo být zcela naopak. Šoféři budou muset utvářet uličku mezi levým a ostatními pruhy. Pravidla pro vytváření průjezdu se tak sjednotí s předpisy v ostatních evropských zemích.

Majáky

Konec jednobarevné světelné signalizace vozidel integrovaného záchranného systému. Policisté, hasiči a zdravotníci budou moct nově používat i modročervené majáky. Změna, která není povinná, má zajistit lepší viditelnost.