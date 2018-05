Je nové logo Národní galerie plagiát? Podobnosti můžeme najít u všeho, reaguje Fajt

PRAHA Nové logo Národní galerie vyvolalo řadu rozporuplných ohlasů. Někteří ho považují za kreativní návrh, jiní za plagiát. Podle kritiků se logo podobá symbolu australské a liverpoolské galerie, což popírá šéf české galerie Jiří Fajt. Podobnosti se podle něj dají najít u všeho.

Národní galerie Praha představila nový vizuální styl, který vyvolal vlnu reakcí. Na informaci jako první reagoval zpravodajský portál iDnes.cz. Logo vytvořilo Studio Najbrt grafika Aleše Najbrta. Známé studio zvítězilo v designérské soutěži, kterou Národní galerie vypsala v lednu. Za zakázku získalo Studio Najbrt 1,3 milionu korun.

Logo se skládá ze tří velkých tiskacích písmen sestavených do dvou řad pod sebe. Kvůli lichému počtu spolu tvoří nedokončený čtverec a uprostřed je obdélník. Podobný princip využívají i loga Art Gallery of Western Australia v Perthu a Foundation for Art and Creative Technology v Liverpoolu. „Loga zmíněných galerií jsou zásadně odlišná,“ stojí v prohlášení na webu galerie.

Na sociálních sítích se lidé vůči logu vyjadřují kriticky a považují ho za plagiát. „Podobnosti lze dnes jednoduše ‚vygooglovat‘ téměř na všechno. Obě galerie s volným obdélníkem zacházejí zcela odlišně. Australské logo je nerozvinuté a poměrně konzervativní, liverpoolské pak zase stojí na zcela odlišných principech. Pražskému logu se tedy mohou podobat pouze motivicky, což znamená použití onoho volného obdélníku, vysvětluje generální ředitel Jiří Fajt.



Fajt také upozorňuje na to, že logo nemůže být plagiát, jelikož anglická nadace představila své logo 13. dubna, což je celý měsíc po vyhlášení výsledků prvního kola, které Studio Najbrt spolu s dalšími postupujícími ovládlo. „To by mělo být dostatečně jasnou odpovědí na případné a nesmyslné spekulace o ‚opisování‘ a budeme muset přijmout fakt, že inovativní výtvarné myšlenky mohou vznikat na sobě nezávisle na rozlišných místech světa,“ míní Fajt.



‚Hravé a kreativní‘

Nové logo si však na internetu našlo i řadu příznivců, mezi nimi byl například český paralympijský plavec Jan Povýšil. „Zase jednou se mi Najbrtovic logo líbí,“ napsal na svém twitterovém účtu. Logo pochválil také český designér Roman Káčerek podle kterého je logo hravé a kreativní.



„Nová grafická identita a její postupná implementace do vizuální komunikace Národní galerie Praha je dalším krokem v otevírání se široké veřejnosti,“ řekl Fajt, který se podle ČTK pokoušel o novou grafickou identitu již v roce 2014, kdy byl zvolen do čela instituce a upozorňoval na to, že dosavadní logo přestalo splňovat nároky moderního muzea výtvarného umění a je konzervativní, příliš historizující.



Výběrové řízení vyhlášené před třemi lety Národní galerie zrušila a nová soutěž se konala letos v lednu, kdy byly vyzváno deset tuzemských grafických studií. Zúčastnilo se jich devět, do druhého kola společně se Studiem Najbrt postoupily firmy Side2 a Heyduk, Musil & Strnad.