Bílým koněm za 50 tisíc. Matlák popsal, jak se ocitl v čele firem obviněného podnikatele Horáčka

PRAHA Ľudovít Matlák žije v Trnavě a živí se jako správce areálu soukromé firmy. Poseká zahradu, natře plot, opraví rozbité nářadí. Před pár lety se jeho život změnil. V hospodě se seznámil s jistým Marcelem, který mu předestřel, jak by si mohl rychle a vcelku pohodlně přivydělat. Stačilo podepsat několik papírů a své jméno nechat vepsat do kolonky vlastníka firmy. Jinými slovy: stát se bílým koněm.

Od roku 2017 se slovenský občan Matlák podle obchodního rejstříku objevil ve statutárních orgánech devíti českých firem. Dosud mu jeho role nastrčeného majitele přinášela spíše peníze než starosti. Zlom nastal před několika týdny, kdy se ocitl uprostřed bitevního pole citlivé české kauzy údajně „cinknutých“ zdravotnických zakázek v několika pražských nemocnicích. LN se podařilo získat Matlákovo svědectví.



Z něho a z dokumentů ve sbírce listin lze sestavit následující příběh. Matlák se letos v dubnu stal jediným akcionářem firem HTS Corporate Group a Active Vision, jejichž majetek obnášel několik stovek milionů korun. Do té doby byl jejich skrytým vlastníkem podnikatel Tomáš Horáček, pro něhož společnosti spravovala advokátka Nina Rydlová.

Horáček je obviněn v nemocniční kauze, v níž letos v lednu začal spolupracovat s policií. Detektivům rozkreslil, kdo a jak tahal za nitky při výběrových řízeních, a ukázal na vlivné hráče českého zdravotnictví.

Horáček je přesvědčen, že ti, na koho před kriminalisty ukázal, proti němu rozpoutali obchodní válku a v době, kdy ještě seděl ve vazbě, mu začali firmy tunelovat. Tím, že jeho společnosti vyvedli akcionářsky na Slovensko.

Naznačuje to i Matlákovo vyjádření. „Řekli mi, že potřebují převést firmu na mě a pak zase na sebe,“ uvedl muž, který za to podle svých slov dostal 50 tisíc korun. A co kdyby se mu Horáček ozval? „Měl jsem je kontaktovat, že se skupina Čečenců o to postará,“ dodal Matlák, který svědectví již předestřel i policii. „Doteď to (vlastnictví firem – pozn. red.) pro mě nic neznamenalo. Až teď přišly dozvuky,“ uvedl v rozhovoru, jejž poskytl LN.

Pro tuzemské orgány se takto nainstalovaní „manažeři“ stávají těžko dostupnými. Bílí koně slouží k tomu, aby například zastřeli skutečné majitele, jejichž svědomí nemusí být čisté.