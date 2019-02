ČNB prověřuje ruskou Expobank. S kontrolou pomáhá Finanční analytický útvar, který hlídá podezřelé transakce

Praha Když se v roce 2014 začal kvůli angažmá na Ukrajině obracet západní svět zády k ­Putinově režimu, zesílil apetit ruských financiérů vyvážet peníze za hranice země. V hledáčku movitých obchodníků se ocitla také Praha.

Byl mezi nimi i finančník Igor Vladimirovič Kim, který se svou Expobank projevil zájem o koupi české divize německé banky LBBW. Jeho skupina musela hned na začátku vyvracet podezření, že Expobank figuruje na kanadském sankčním seznamu ruských firem. Banka se bránila, že shodný je pouze název, ale ve skutečnosti jde o jinou společnost.



Zpráva, že Česká národní banka (ČNB) nakonec dala kazašskému rodákovi v roce 2014 zelenou pro vstup na zdejší trh, tehdy vyvolala v bankovních kruzích údiv. Teď se ale centrální banka k­ „případu“ ­vrátila. Podle zjištění LN vznesla vůči Expobank CZ řadu otázek, které na přelomu loňského a letošního roku vyústily v­ důkladnou prověrku.

„Tuto kontrolu zahájila a provádí Česká národní banka. Z­ toho důvodu si vás dovolujeme odkázat přímo na ni,“ sdělil LN mluvčí ministerstva financí Jakub Vintrlík. ČNB ani Expobank CZ se k ­dění nechtěly vyjadřovat. Podle zdrojů LN blízkých šetření však panuje v ruském ústavu kvůli prověrce napjatá atmosféra. Kontrola vnitřního chodu finančního domu stále probíhá a ­skončit by mohla v horizontu týdnů.

Na co se mohou prověrky ruských bank zaměřovat? Například na to, zda instituce neobchoduje s ­finančními nástroji, jež by podléhaly sankčnímu seznamu Evropské unie vůči Rusku. Obecně jsou některé banky na východě, zejména v Pobaltí, nechvalně proslulé tím, že ruským oligarchům slouží jako pračka na špinavé peníze.