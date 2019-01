Policie se zaměří na zdrogované řidiče. Podíl jejich nehod roste o desítky procent

Praha Sedmadvacetiletý zdrogovaný mladík se řítil autem po okresní silnici na Znojemsku rychlostí 180 kilometrů v hodině. Nehleděl na plnou čáru, agresivně předjížděl a střetl se s protijedoucím vozem. V něm na místě zemřela padesátiletá žena.

Případ z loňského října není ojedinělý. Policejní statistiky potvrzují, že počet řidičů, kteří sednou pod vlivem drog za volant a způsobí smrtelnou nehodu, roste. Z dat, jež získaly LN, vyplývá, že za loňský rok takto na silnicích zahynulo čtrnáct lidí, 25 bylo zraněno těžce a 137 lehce. Meziročně stoupl počet nehod zdrogovaných řidičů o 13 procent.

Nový policejní prezident Jan Švejdar si proto zvolil bezpečnost dopravy a boj proti drogám jako své priority. „Drogy hýbou společností. Policie je nyní ve stavu, kdy si může dovolit určitý nadstandard. Problematice by se mělo věnovat více lidí. Chtěli bychom rozšířit prevenci. A to už od žáků škol,“ říká Švejdar v obsáhlém rozhovoru pro LN. Jinými slovy větší přítomnost policistů v ulicích a na silnicích by měla doplnit intenzivní osvětová kampaň.

Jen dopravní policie loni zachytila 2208 řidičů s drogami v krvi. Třikrát častěji pak zjistila přítomnost alkoholu. Potvrzují to i údaje ministerstva dopravy, které rovněž nebere problematiku na lehkou váhu. „Drogy vnímáme jako rizikový faktor především u mladých řidičů. Letos proto chystáme kampaň, která bude varovat před řízením pod vlivem návykových látek a jejíž cílovou skupinou budou hlavně lidé od 15 do 25 let,“ napsal LN Tomáš Neřold ze společnosti Besip.