Mobily jsou bez Androidu neprodejné. Situace kolem Huaweie zaměstnává hlavně armády právníků

PRAHA Druhý největší světový výrobce smartphonů má vážný problém. Aktuální americké nařízení, které zakazuje prodej amerických komponent vybraným čínským společnostem, se totiž pravděpodobně týká i softwaru. Huawei by tak mohla přijít o důležité prvky operačního systému Android. To by z jeho smartphonů učinilo obtížně použitelné a v podstatě neprodejné kusy.

Google se silně zabývá variantou, že podle aktuálních nařízení americké administrativy bude muset čínské společnosti Huawei přestat dodávat některé své služby a svůj software.

„Budeme postupovat v souladu s nařízením. Momentálně zkoumáme, jaké to bude mít důsledky,“ říká Alžběta Houzarová, mluvčí české pobočky Googlu, s tím, že zatím ani centrála firmy nemá v celé záležitosti jasno.

Aktuálně tak situace zaměstnává především armády právníků. Ani samotná Huawei neví, jak se situace vyvine a jak ovlivní její působení na světových trzích. Firma zatím jen ujišťuje stávající uživatele, že v jejich případě se nic neděje.

V Česku se za jedno čtvrtletí prodá něco kolem jednoho milionu telefonů a modely Huawei a Honor (což je dceřiná značka Huaweie) tvoří odhadem asi čtvrtinu tohoto objemu.