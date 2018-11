Nerozumí ani slovo. Žáků-cizinců v českých školách přibývá

PRAHA Podle odborníků může trvat až deset let, než si dítě osvojí druhý jazyk. Pokud ale začne žák vybavený jen cizím mateřským jazykem chodit do tuzemské školy, na porozumění výuce v češtině tolik času rozhodně nedostane.

Učitelé se stále častěji setkávají s žáky, kteří nerozumí ani slovo. Školy je přijmout musí. „Většina přichází do českých škol bez dostatečné znalosti vyučovacího jazyka, tedy češtiny,“ říká Lucie Soukupová ze společnosti META, jež takovým dětem pomáhá. Během pěti let jejich počet dle ministerstva školství vzrostl zhruba o­ 34 ­procent na 22 tisíc, a to jen v ­základních školách.



„Nejčastěji jde o děti z Asie, Ruska, Ukrajiny,“ upřesňuje Martin Staněk ze Základní školy Palmovka. Z tohoto výčtu si podle něho kantoři dokážou poradit ještě tak s ruštinou. Někteří žáci ale podle statistik ministerstva školství pocházejí třeba z Portugalska nebo Norska. Podle společnosti META potřebují školy pomoci. Ministerstvo by mělo podpořit výuku češtiny jako druhého jazyka.