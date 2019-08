Nordic Telecom hledá spojence. O vstup čtvrtého operátora do Česka by se mohla postarat i skupina J&T

PRAHA V Česku se vše chystá k ­aukci frekvencí pro 5G sítě, od které si mnozí slibují příchod čtvrtého operátora na náš trh. Jedním ze zájemců o tuto pozici je Nordic Telecom, který shání investory. Těmi mají podle informací LN být skupina J&T a relativně málo známá technologická firma Dense Air, která ovšem ve světě využívá zajímavý obchodní model.

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) má v pondělí zveřejnit vypořádání připomínek k návrhu podmínek aukce kmitočtů pro 5G sítě. To, jakým způsobem připomínky ČTÚ vypořádá, nejspíš rozhodne i­ o­ definitivním zájmu některých subjektů se aukce účastnit.



Neznámá firma

Kromě ministerstev a stávajících operátorů upomínky podalo několik firem, které mohou mít zájem si frekvence v Česku pořídit; vedle Sazky i­ operátor Nordic Telecom a ­také vcelku nenápadná firma Dense Air. Právě tyto dvě jmenované firmy by se podle informací ze zdroje přímo v Nordic Telecom měly v­ potenciálním úsilí budovat v ­Česku plnohodnotného čtvrtého mobilního operátora spojit.

Nordic Telecom totiž na takový případný úkol shání investory a ­jedním z nich by měla být právě skupina Dense Air. V Česku neznámá společnost, která zde má právní subjektivitu jen v podobě v­ podstatě neaktivní společnosti s­ ručením omezeným (jen podala připomínky), přitom ve světě využívá techniku a obchodní model, který by právě Nordic Telecomu mohl vyhovovat. Dense Air se totiž specializuje na nákup určitých částí spektra, ve kterých pak postaví svou vlastní mobilní síť s ­vysokou kapacitou. A tu pak pronajímá v ­podstatě kterémukoli operátorovi, byť většinou samozřejmě pokrytí buduje už na základě požadavku konkrétního operátora.

V Česku by tak mohla Dense Air „zahušťovat“ síť právě pro Nordic, zároveň by pak mohla spolufinancovat i rozvoj celého operátora. Ten by měl dále mít peníze z vlastních zdrojů investiční skupiny Nordic Investors a také od slovenské skupiny J&T.

Že by měla nakonec vlastnická struktura případného čtvrtého českého operátora vypadat právě takto, ovšem zatím odmítají zástupci Nordic Telecomu potvrdit. „Probíhající jednání s potenciálními investory prozatím nemůžeme komentovat,“ uvedl David Voska, ředitel pro vnější vztahy.

Z dosavadních informací zatím nevyplývá, zda se budou případně Dense Air a Nordic Telecom účastnit aukce samostatně, či zda do ní vstoupí jako jeden subjekt. Obě cesty jsou nejspíš možné, Dense Air se v rámci svých připomínek v­ podstatě ČTÚ dotazovala, zda by firma splnila licenční podmínky tím, že by poskytovala pouze velkoobchodní nabídku a­ nikoli služby koncovým zákazníkům.

O formě účasti firem v­aukci nejspíš rozhodne právě i pondělní vypořádání připomínek. Dense Air může vlastně cílit na dvě věci zároveň: spojení s Nordic Telecomem firmě zajistí potřebnou obchodní příležitost, přitom budování vlastní sítě, kterou by mohla pronajímat i­ dalším subjektům (třeba jinému čtvrtému hráči, pokud Nordic neuspěje), to nevylučuje.

Japonská stopa

Za společností Dense Air stojí zkušení manažeři z oboru telekomunikací. A z jejich osob se pak dá snadno dohledat napojení na další technologickou firmu Airspan. Ta se specializuje na vývoj a výrobu prvků síťové infrastruktury sloužících právě pro kapacitní pokrytí; jde o různé mikroantény a další zařízení, které umožňuje husté pokrývání oblastí s vysokou hustotou zákazníků, typicky tedy center měst, nákupních center, kancelářských budov a podobně. Airspan si tak v ­podstatě prostřednictvím Dense Air zajišťuje odbyt.

A zařízení Airspan se podle našich informací momentálně testují i ve stávající síti Nordic Telecom. Mimochodem, kromě Airspan za Dense Air stojí i japonská telekomunikační skupina SoftBank, která zařízení Airspan používá ve své domácí síti i v síti amerického operátora Sprint.

Český zájemce o pozici čtvrtého operátora se přitom dlouhodobě netají tím, že chce svou síť budovat nízkonákladovým modelem a maximum možného si hodlá pronajímat. Spojení s Airspan a­ Dense Air tak v tomto případě dává smysl. Zdaleka však příchod čtvrtého operátora na český trh nezaručuje. Firma bude jistě vyhodnocovat vypořádání připomínek a teprve na tomto základě určí, zda pro ni má smysl se aukce účastnit. A i když se účastnit bude, není zaručeno, že uspěje.