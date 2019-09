Piráti uvažují o revoluční změně maturit. Nikdo by nepropadl, prošel by i student bez jediného bodu

PRAHA Už žádní propadlíci ve společné části maturity. Reforma, která by takovou možnost připustila, není v budoucnu vyloučená. Navrhnout by ji mohli Piráti, kteří se podle všeho začínají ve vzdělávacích otázkách víc orientovat.

Z rozhovoru LN s jejich poslancem Lukášem Bartoněm vyplývá, že chtějí iniciovat zásadní debatu na dané téma. Nejsou první ani úplně originální, ale jejich představa stojí za pozornost.

Podle Bartoně by to neměl být stát, kdo známkuje a říká, že student uspěl nebo neuspěl z nějakého všeobecně vzdělávacího předmětu. Stát může testovat, a třeba ještě šířeji než dnes, nejlépe ovšem nikoli na známky, nýbrž na body.

Tím, kdo dává palec nahoru nebo dolů, by měl být ale až ten, komu absolvent maturitní vysvědčení ukáže, tedy například vysoká škola či potenciální zaměstnavatel.

„Změna by spočívala v tom, že zatímco teď říkáme: nemá minimální úroveň vědomostí v matematice, nesmí pokračovat ve studiu a odchází do života jen se základním vzděláním, nově by to byla technická vysoká škola, kdo řekne, že nebude brát nikoho, kdo má matematiku, dejme tomu, pod sedmdesát,“ vysvětluje Bartoň s ­tím, že dokonce i nula bodů z předmětu by se považovalo za výsledek.

Ministerstvo školství však podobnou změnu neplánuje, návrh nemá velkou podporu ani u ostatních zákonodárců.