Podnikatelé chtějí začernit své adresy v rejstříku. Jde o naprosto nedůvodnou zátěž, říká asociace

Praha Z obchodního rejstříku by měly zmizet citlivé údaje o majitelích a jednatelích firem. Navrhuje to Asociace malých a středních podniků a živnostníků, podle níž by se datum narození či adresa, kde dotyčný bydlí, měly přesunout do neveřejné části rejstříku.

Asociace argumentuje mimo jiné zkušenostmi ze Slovenska, kde se podle ní objevily případy vydírání tamních podnikatelů, k čemuž přispívá právě snadná dostupnost informací na internetu. Opatření proti krádežím společností z rejstříku začne u notářů. Zabrání ale jen části případů „Z našeho pohledu jde o naprosto nedůvodnou zátěž vůči podnikatelům oproti fyzickým osobám. Za prvé, když jde o drobného podnikatele, tak adresa, která je v rejstříku uvedena, se v drtivé většině případů shoduje s tím, kde ti lidé reálně bydlí. Oproti tomu u velkých korporací mají manažeři často i několik bytů a klidně tam uvádějí adresu, na které se nezdržují. To znamená, že podnikatelé se potenciálně vystavují všem lidem, kteří si je najdou na justici (web ministerstva spravedlnosti justice.cz – pozn. red.),“ říká Zdeněk Tomíček, šéf asociace. Návrh podporuje ministerstvo průmyslu a obchodu. „Datum narození ani adresa bydliště, pokud tam není sídlo provozovny, s vlastní činností statutárních orgánů či společníků nemá příliš společného. Je vhodné respektovat ochranu soukromí,“ říká jeho mluvčí Štěpánka Filipová. Naopak resort spravedlnosti, do jehož gesce rejstřík spadá, má k požadavku podnikatelů výhrady.