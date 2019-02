Pomalejší ekonomika nutí vládu škrtat, sílící nervozitu připustil i Babiš

Praha Opatrné naznačování politiků, že časy špičkové konjunktury pomíjejí, má své první jasné vyčíslení. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) prezentovala na koaliční radě chmurná čísla ­– schválené výdaje příliš zrobustněly na to, aby je státní rozpočet v­ roce 2020 utáhl bez velkých škrtů. Jinak by schodek z plánovaných čtyřiceti vylétl na 90 miliard. Nebude se utahovat jen na počtech zaměstnanců, v návrhu se sahá i do investic a dotací. LN mají materiál k dispozici.

„Prostor pro úspory vidím zejména ve snižování nákladů na provoz resortů a v modernizaci nepřehledného a nákladného systému sociálních dávek, aby sloužil skutečně potřebným,“ sdělila LN k odstartované debatě nad rozpočtem Schillerová. Rezervy mají pojmenovat především sami jednotliví ministři, Schillerová jim vyčíslila potenciál úspor.

Nejdrastičtější byla u dopravy: o 14 miliard méně než letos a minus 9,5 miliardy, než kolik se původně na příští rok počítalo. „Beru ten materiál jako vstup do debaty. Pokud by škrty měly vypadat takto, neměli bychom peníze nejen na přípravu nových investic, ale mohly by nám chybět i­ na dokončení rozestavěných projektů,“ řekl LN ministr dopravy Dan Ťok (za ANO).

Sílící nervozitu kolem toho, jak to udělat, aby se vše naslibované splnilo, ale kasa nevykrvácela a schodek odolal, připustil i premiér Andrej Babiš (ANO). „Bude to velký problém. Jen zvýšení rodičovského příspěvku vychází na 11 miliard, do toho další navýšení důchodů za 6,6 miliardy,“ uvedl.

Predikce příjmů je neblahá: počítá, že oproti letošku stát vybere o 13,5 miliardy méně na daních, o­ více než osm miliard méně na sociálních odvodech, více než třímiliardovou sekeru zatne zrušení karenční doby. Dohromady je toho za 49,9 miliardy. Škrty na provozu i investicích navrhuje Schillerová skoro v této výši. O tom, co nakonec padne za oběť, bude koalice dál vyjednávat.