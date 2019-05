'Už mě to nebaví.' Mladí nevydrží v práci, každý třetí dal za poslední rok výpověď

PRAHA „Končím. Práce na přepážce mě už nebaví,“ sdělila řediteli minulý týden pětadvacetiletá pracovnice českobudějovické banky, kde nesetrvala ani rok. Podobné důvody výpovědi zní bankovním sektorem docela často, hlavně ze strany zaměstnanců ve věku okolo třiceti let.

Zrychlenou fluktuací zaměstnanců netrpí jen finančníci, na pracovním trhu se mezi mladšími lidmi rozjel trend častého přepřahání. Ekonomická fáze tomu přeje: nezaměstnanost je rekordně nízká, hlad po pracovnících enormní a firmy se při shánění posil předbíhají ve finančních nabídkách.

Za posledních dvanáct měsíců změnilo podle průzkumu zaměstnání 16 procent ze všech osob, co na trhu práce jsou. Ve věkové skupině do 34 let byl ale podíl jedinců, kteří v práci dali výpověď, vysoko nad celkovým průměrem – bylo jich 28 procent.

„Třetina mladých lidí je otevřená lepším pracovním nabídkám a téměř každý pátý nové místo aktivně hledá,“ sdělil LN Tomáš Dombrovský ze společnosti LMC, která provozuje portály s pracovními nabídkami a udělala si průzkum mezi tisícovkou zaměstnanců mezi 18 a 64 lety z nejrůznějších oborů.

Byznys potřebuje každou ruku

Pro zaměstnance je to období žní a byli by v krátkodobém horizontu sami proti sobě, kdyby výhodné hospodářské konstelace nevyužili. Pro firmy je to podstatně horší zpráva. Plnohodnotné zaučení nové posily trvá minimálně rok, až pak se začne firmě vyplácet.

„Nejde jen o to, že se musí naučit nějakou činnost. Musí také pochopit kontext, navázat vztahy se spolupracovníky a třetími stranami, získat jejich důvěru. Až pak může říci, že se zaučil a je schopen být pro firmu přínosem,“ popisuje Vít Jásek z Unie zaměstnavatelských svazů.

Teď, když byznys potřebuje každou ochotnou ruku a masivně slevuje třeba i z nároků na praxi, musejí firmy „přeběhlictví“ skousnout. Až však zvolní tempo ekonomiky a váhy se vychýlí zase na stranu zaměstnavatelů, protože práce ubude, může se přelétavost nevyplatit.

„Rozhodně nepůsobí dobře, pokud člověk okolo třicítky vystřídal za poslední dva roky pět firem. Kdo nevydrží v jedné práci aspoň dva až tři roky, není pro zaměstnavatele perspektivní,“ dodává.

Trend dříve sužoval především IT sektor nebo průmyslový vývoj, ale rozšiřuje se. Dospěl i do právničiny, finančnictví nebo hotelnictví.