Novozélanďan tajně natáčel ženy ve sprchách, videa pak nahrával na porno weby. Hrozí mu 14 let vězení

Wellington Novozélandský soud uznal vinným muže, který ve svém penzionu tajně natočil více než tři desítky žen ve sprše. Nahrávky pak umístil na porno weby, napsal ve čtvrtek zpravodajský server BBC News. O výši trestu rozhodne soud na podzim, hrozí mu až 14 let za mřížemi.

Novozélanďan pořídil od loňského prosince do letošního února 219 videonahrávek. Většina z natočených žen byla mladší 30 let. Muž je natáčel videokamerou schovanou v lahvičce od šampónu a ovládal ji na dálku. Policie muže zadržela v únoru. Při výslechu uvedl, že to dělal pro pocit vzrušení z toho, že by mohl být dopaden. Úřady už videa z webových stránek odstranily.