Obchod se smrtí? Kanye West koupil fotku ‚drogové‘ koupelny Whitney Houstonové

LOS ANGELES Americký rapper Kanye West koupil za 85 tisíc dolarů práva na fotografii koupelny Whitney Houstonové z roku 2006. Na obrázku jsou vidět lahvičky od prášků a kokain. West fotku použil jako přebal nového alba rappera Pushy T. Proti fotce se ohradil bratranec Whitney Houstonové, který požaduje její stažení.

Celých 85 tisíc dolarů (zhruba 1,902 tisíc korun) zaplatil kontroverzní rapper za práva na jediný snímek. Pochmurná fotka kromě poloprázdných obalů na léky obsahuje i pomůcky na drcení a konzumaci kokainu. Všechno patřilo popové divě Whitney Houstonové a konkrétní snímek měl vzniknout v roce 2006 po jednom ze zpěvaččiných drogových excesů. Policie snímek zveřejnila v roce 2012 po zpěvaččině smrti, kterou právě kombinace prášků a kokainu měla zapříčinit. Snímek pak poprvé publikoval magazín National Enquirer.

Pusha T na svém albu Daytona, pro které byla fotka určená, zpívá v textech o drogách, prášcích a závislosti na nich. Album mělo mít původně jiný obal, ale Kanye West je znám změnami na poslední chvíli. Daytona vychází u Westova nakladatelství Good Music.

album 1 PUSHA T DAYTONA dropping 2mrw pic.twitter.com/M1UPvax5fa — KANYE WEST (@kanyewest) 24. května 2018

Dcera byla nepříčetná

Proti fotce se mediálně ohradil Damon Elliott, bratranec zpěvačky. toho na přebal alba upozornila dcera. „Byla úplně nepříčetná. Poslala mi ten přebal a mně se hned udělalo špatně od žaludku, protože mě to celé vrátilo o šest let zpátky,“ sdělil Elliott magazínu People. Damon Elliott se navíc sám pohybuje v hudební branži a s Kanye Westem spolupracoval na singlu zpěvačky Keyshii Coleové.



„Udělat takovouhle věc, jen aby se prodalo více nahrávek, je naprosto nechutné. Ublížilo to mé dceři a celé rodině. Je to velmi nevkusné,“ myslí si Elliott. Po Westovi požaduje omluvu a stažení fotky z přebalu alba.

Whitney Houstonová se v únoru 2012 utopila ve vaně ve svém hotelovém pokoji, pravděpodobně právě pod vlivem prášků a kokainu. Její dcera, Bobbi Christina Brownová byla nalezena bezvládná ve vaně koncem ledna 2015. Zemřela po několika dnech v nemocnici.

Lorde si naběhla

Na nevinný vtípek doplatila i populární britské zpěvačka Lorde. Ta v dubnu na svém Instagramu zveřejnila fotku vany doplněnou textem snad nejznámější písně Whitney Houstonové, hitu I Will Always Love You. Fanoušci Lorde nařkli z toho, že je celá věc nevkusná proto, že ve právě ve vaně se Houstonová utopila. „Byl to opravdu nevhodný zvolený popisek. Omlouvám se všem, kterých se to dotklo. V tu chvíli mi to vůbec nedošlo, byla jsem jen ráda, že si můžu dát koupel. Jsem idiot. Whitney miluji,“ omlouvala se na sociálních sítích Lorde.