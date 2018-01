OBRAZEM: Kdo se po výhře Zemana objevil na uzavřené VIP párty

Praha Věrní slavili historicky druhou výhru svého favorita na stejném místě jako před pěti lety. Někteří ji zvládli jen s krajním vypětím sil. Kvůli napadení novinářů se večírkem bude ještě zabývat policie. Samotný prezident Zeman nicméně po projevu, který přenášely televize, odjel odpočívat do klidu lánského zámku. Ve vyšších patrech chodovského Top Hotelu Praha pak dál běžela oslava. Jen pro zvané a bez pozornosti kamer.

Z fotografií je patrné, že do VIP apartmánu měla přístup zajímavá směsice politiků, podnikatelů a úředníků. Vedle Zemanova kancléře bez prověrky Vratislava Mynáře, mluvčího Jiřího Ovčáčka a ekonomického poradce Martina Nejedlého, který veřejnosti dodnes tají svůj životopis, šlo o vlivné postavy.

Nejvlivnější z nich byl s ohledem na budoucí zakázky právě Daniel Beneš, šéf polostátního gigantu ČEZ. Na přímou otázku, kdo ho na VIP akci pozval a jestli na ni byla řeč i o energetice, za Beneše odpověděl mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.



„Energetika se v těch chvílích opravdu neřešila. Pan Beneš se nijak osobně neangažoval v prezidentské volební kampani, byl pouze podpořit po skončení voleb prezidenta republiky (se kterým se dlouhodobě zná) a následně i pogratulovat k jeho znovuzvolení,“ napsal LN Kříž.

Počátkem ledna Zeman Beneše veřejně pochválil. A to i v reakci na stupňující se tlak ze strany premiéra Andreje Babiše, který vedení firmy kritizoval. Zeman vyslal jasný vzkaz v MF Dnes: „Já znám Daniela Beneše. Myslím si, že je to dobrý manažer, a pokud by někdo navrhoval jeho odvolání, tak to určitě nebude jednoprocentní akcionář, ale majitel většinového balíku.“

Podnikatelská skladba hostů ale byla mnohem širší. Byl v ní například majitel TV Barrandov a moderátor v jedné osobě Jaromír Soukup, který se zviditelnil pravidelnými televizními pořady se Zemanem.

Dalším účastníkem byl Roman Vik, generální ředitel firmy Travel Service, do níž vstoupila čínská investiční společnost CEFC a na party dorazil i vlivný muž českého sportu Miroslav Černošek, vlastník agentury Česká sportovní a tenisových klubů Prostějov a Sparta Praha.

Ani on LN neodpověděl na otázku, kdo ho na akci v hotelu pozval. Z Prostějova se každopádně velmi dobře zná s místním rodákem Jaroslavem Faltýnkem, pravou rukou Andreje Babiše. A Prostějov dal politice i dalšího muže, který se oslav v Top Hotel účastnil. V doprovodu šéfa SPD Tomia Okamury za Zemanovými věrnými dorazil i místopředseda této strany Radim Fiala.

Na oslavě nechyběl ani statutární místopředseda ČSSD Milan Chovanec, který v neděli deklaroval zájem poprat se o funkci předsedy sociálních demokratů v polovině února. V minulosti si Chovanec vysloužil přezdívku lánský pučista. A to, když po parlamentních volbách v roce 2013 odjel se skupinou politiků ČSSD na tajnou schůzku za Zemanem, což se hrubě nelíbilo tehdejšímu šéfovi strany Bohuslavu Sobotkovi.

Svět showbyznysu na uzavřeném večírku reprezentoval zpěvák Daniel Hůlka, který podpořil Zemana už dříve. A v družném obětí s poradcem Nejedlým zachytil objektiv Zemanovu dceru Kateřinu. První slečna, jak ji Zeman v minulosti nazval, jinak studuje antropologii v Londýně a letošní prezidentské kampaně se neúčastnila. Dorazila až na oslavu.