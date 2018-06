Odebrané děti zpět rodičům. USA přestanou podle médií stíhat nelegální migranty se svými potomky

WASHINGTON Administrativa prezidenta Spojených států Donalda Trumpa prozatím skončí s trestním stíháním migrantů, kteří do USA přijdou nelegálně i s dětmi. S odvoláním na nejmenovaného vládního činitele o tom dnes informoval deník The Washington Post. Ministerstvo spravedlnosti ale podle agentury Reuters uvedlo, že zpráva The Washington Post je nepřesná a že politika nulové tolerance proti nelegálně přicházejícím lidem nadále trvá.

Americké úřady od května zpřísnily postup vůči migrantům, kteří nelegálně vstoupí do USA. Na dospělé je uvalena vazba, jejich děti pak úřady až dosud nuceně umísťovaly do internátní péče. Takto bylo od května odděleno od rodičů na 2300 dětí, což vyvolalo v USA i zahraničí tvrdou kritiku vlády.



Trump odpovědnost za současnou situaci připsal demokratům, jejichž neochota reformovat stávající migrační systém podle něj krizi vyvolala. Ve středu nicméně pod tlakem kritiky podepsal dekret, který spornou praxi zastavil. ve čtvrtek pak prezident oznámil, že nařídil odebrané děti rodičům opět vrátit.

Trump chce podle The Washington Post zajít ještě dál a pozastaví trestní stíhání migrantů s dětmi. „Pozastavujeme stíhání dospělých, kteří jsou součástí rodin, dokud ICE (imigrační policie) nebude mít dostatečné kapacity pro jejich zadržování,“ citoval deník svůj vládní zdroj.

Fakt, že úřady nemají kapacitu pro zadržování rodičů s dětmi, souvisí s tím, že americké soudy nepovažují za přípustné, aby děti byly spolu s rodiči internovány déle než dvacet dnů. Podle kritiků toho nyní vláda využívala, aby děti migrantům odebrala.