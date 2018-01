Odfláknutá bezpečnostní opatření? Matka zabitého kaskadéra žaluje televizi AMC

Los Angeles Matka kaskadéra, který se v červnu zabil při natáčení seriálu Živí mrtví (The Walking Dead), vyplnila žalobu proti televizi AMC. Podle ní za smrt jejího syna mohla špatně provedená bezpečnostní opatření. Televize jakákoliv nařčení popírá.

12. června 2017 se při natáčení seriálu Živí mrtví stala smrtelná nehoda. Kaskadér John Bernecker ohrožoval jako nemrvý chodec herce Austina Amela. Ten ho v rámci scény strčil z balkónu necelých osm metrů nad zemí.

Matthew Goodwin, pomocný režisér seriálu, sdělil těsně po události webovému magazínu TMZ, že se Bernecker nedokázal od balkónu při pádu dostatečně odrazit. Snažil se zastavit pád tím, že by se chytil zábradlí. To se mu nepodařilo a místo toho si dal silnou ránu do hlavy. Dopadl prý jen několik centimetrů od bezpečnostní matrace.

Susan Berneckerová, Johnova matka, podala v úterý na studio AMC žalobu. Zmiňuje v ní, že televize AMC zorganizovala natáčení tak, že nevynaložila dostatek financí na bezpečnostní opatření, a celé natáčení tak bylo velmi nebezpečné. Obviňuje ji také z toho, že přímo nutila štáb společnosti Stalwart Films, který seriál natáčel, aby se snažili omezit finanční výdaje. Podle Berneckerové se tak škrtalo hlavně u bezpečnostních opatření.

„Bezpečnost našich zaměstnanců je pro nás prioritou. Bezpečnostní opatření při našich natáčeních splňují i přesahují standard používaný v této branži,“ znělo v tiskovém prohlášení společnosti AMC ve středu.

Právním zástupcem Susan Berneckerové je Jeff Harris, který v roce 2014 zastupoval rodinu Sarah Jonesové. Sarah Jonesovou, pomocnou kameramanku, srazil vlak při natáčení snímku Midnight Rider. Soud uznal dopravní společnost spoluvinnou na tragédii, takže následně musela rodině kameramanky zaplatit odškodné 3,9 milionu dolarů.

Není zatím jasné, zda kauza ovlivní budoucnost seriálu. Ten se letos dočkal již osmé série.