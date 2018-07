Okamura bude na pražské konferenci obhajovat post předsedy SPD, Zeman pozvání odmítl

PRAHA Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) bude po třech letech existence v sobotu volit nové předsednictvo. Funkce budou obhajovat jak předseda Tomio Okamura, tak místopředseda a šéf sněmovního klubu hnutí Radim Fiala. Na 160 delegátů bude na konferenci v Praze vybírat také tři řadové členy předsednictva. O žádném protikandidátovi do nejvyšší stranické funkce Okamura, který hnutí založil po rozchodu se svým předchozím politickým hnutím Úsvit, neví. Uvedl, že nominace zaznějí až na plénu konference.

„Nevím. My jsme se nikoho neptali. My to máme tak, že až v plénu zaznějí návrhy a potom se o nich hlasuje,“ uvedl Okamura na dotaz k dalším kandidátům. Potvrdil, že obhajovat funkci chce i Fiala. Konference se zúčastní 162 delegátů, za každý kraj jich vyslaly krajské konference deset a zbytek bude tvořit 22 poslanců hnutí. Na jednání SPD pozvalo prezidenta Miloše Zemana, který ale zašle delegátům pouze videozdravici. Podle Okamury totiž hlava státu plánuje o víkendu odpočívat.



Akce se zúčastní také předseda frakce Evropa národů a svobody (ENF) v Evropském parlamentu Gerolf Annemans a poslanec Evropského parlamentu, člen krajně pravicové Národní fronty z Francie, Gilles Lebreton. Delegáti se budou věnovat také přípravě na podzimní obecní a senátní volby. V komunálních volbách, kterých se SPD zúčastní poprvé, postaví podle Okamury 282 kandidátek, celkem tak bude kandidovat za SPD zhruba 9000 členů a podporovatelů. V senátních volbách bude hnutí vlastní kandidáty stavět ve všech 27 obvodech. „Jsou tam i všeobecně známá jména, a to nejedno,“ uvedl Okamura. Celou sestavu hnutí představí až po uzavření termínu pro podávání kandidátek, tedy po 31. červenci.

Jednání konference bude přístupné novinářům v části zahajovacích projevů. Během volby a diskuse, ve které jsou podle programu jednání tři bloky včetně „zhodnocení mimořádně úspěšné politické práce hnutí od vzniku v roce 2015“, organizátoři jednání uzavřou.

Minulé akce SPD provázely roztržky organizátorů s novináři, kteří se chtěli akce účastnit. „Novináři jsou pozváni. Nezveme novináře, kteří o nás lhali,“ popsal Okamura přístup hnutí k výběru médií.

Hnutí SPD bylo zaregistrováno v červnu 2015, k září minulého roku mělo podle Okamury, který se jeho předsedou stal 4. srpna 2015, zhruba 11.000 členů. Hnutí vzniklo poté, co se Okamura rozešel s hnutím Úsvit. Spolu s ním do nově založeného subjektu přešlo z Úsvitu několik dalších čelných představitelů včetně Fialy. Po loňských sněmovních volbách, ve kterých SPD skončilo třetí se ziskem skoro 11 procent, se Okamura stal díky podpoře části poslanců hnutí ANO a KSČM místopředsedou Sněmovny a další členové hnutí stanuli přes kritiku stran ze středopravého spektra ve vedení některých výborů dolní komory. V březnu přestál Okamura tlak na odvolání z funkce místopředsedy Sněmovny, čelil kritice kvůli svým výrokům o koncentračním táboře pro Romy v letech u Písku.