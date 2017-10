Okamura nahradil na TV Barrandov volebního lídra STAN. Přišel počtvrté za osm dní

PRAHA Ještě v předvečer vysílání obdržel instrukce s tématy, která se budou probírat, ráno se však dozvěděl, že se jeho účast ruší. Volební lídr Starostů a nezávislých Jan Farský měl být ve středu hostem Duelu Jaromíra Soukupa na TV Barrandov společně s Jaroslavem Faltýnkem (ANO). Několik hodin před začátkem ale obdržel zprávu, že jej nahradí předseda SPD Tomio Okamura, jenž se tak ve stejném pořadu objevil počtvrté v osmi dnech. Podle televize nejde o účelovost, argumentuje předvolebními průzkumy.

Farský se měl na Barrandově dle svých slov objevit původně již v úterý. Ze speciální debaty zástupců osmi politických subjektů byl nakonec stažen, načež mu byl nabídnut náhradní termín o den později - duel s místopředsedou hnutí ANO Jaroslavem Faltýnkem -, který přijal.

Ve středu ráno, několik hodin před začátkem vysílání, ovšem dostal zprávu, že v pořadu nevystoupí. Místo něj čelil otázkám moderátora a zároveň majitele a generálního ředitele televize Jaromíra Soukupa předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Důvod změny Starostům prý nikdo nesdělil.

„Ještě večer nám termín potvrdili a dostal jsem instrukce, co bude za témata. Najednou se druhý den ráno ozvali, že je to jinak,“ vylíčil serveru Lidovky.cz volební lídr STAN.

„Nechtěl jsem reagovat nijak ublíženě, protože jde o rozhodnutí majitele, tudíž je to jeho věc. Na druhou stranu mi přišlo dost neprofesionální, že od července domluvený termín se zruší ráno předtím,“ doplnil s tím, že sám měl úterní diskuzi poznamenanou téměř měsíc ve svém diáři.



Barrandov protežování odmítá

Tomio Okamura, jenž obsadil Farského křeslo, se tak v Soukupově pořadu objevil počtvrté během pouhých osmi dnů a platí za vůbec nejčastějšího hosta. Nejprve se minulé úterý zúčastnil speciální debaty sedmi politických stran, dva dny nato následoval názorový „dvojboj“ s lídrem Pirátů Ivanem Bartošem. Tento týden se pak objevil v obou v úvodu již zmiňovaných diskuzích.

Vedení televize odmítá, že by Okamurovu hnutí a jeho členům ve svém vysílání dávala záměrně více prostoru než ostatním stranám. „Snažíme se, aby všechny duely odpovídaly předvolebním odhadům, které máme k dispozici. Pokud se nepletu, SPD je v tuto chvíli třetí nejsilnější stranou, takže procento zastoupení odpovídá tomuto výsledku,“ okomentoval pro Lidovky.cz Daniel Köppl, výkonný ředitel společnosti Empresa Media, do níž TV Barrandov patří.

Ivan Bartoš (Piráti), Jaromír Soukup a Tomio Okamura (SPD). Radek Vondráček (ANO), moderátor Jaromír Soukup (zády) a Tomio Okamura (SPD) během Duelu Jaromíra Soukupa.

Tomio Okamura (SPD), Jaromír Soukup a Stanislav Grospič (KSČM). Tomio Okamura (SPD), Jan Chvojka (ČSSD), Filip Humplík (ODS) a Martin Plíšek (TOP 09) v Duelu Jaromíra Soukupa.

„Žádný jiný důvod za tím není,“ řekl posléze. Lídrovi pražské kandidátky STAN prý televize nabídla ještě čtvrteční termín, ten se však údajně rozhodl jej nevyužít.

Farský takové tvrzení popírá. „Nic náhradního nepřišlo, já ani můj asistent o ničem takovém nevíme. Jdu dnes do Superdebaty v České televizi a to na Barrandově určitě vědí,“ reagoval ve čtvrtek.



„Rozumím panu Farskému, že se cítí dotčený. Kdyby měl podle odhadů 13 nebo 10 procent, tak zastoupení Starostů bude daleko větší,“ dodal Köppl.

Kvůli Okamurovi si lidé stěžují televizní radě

Televize Barrandov se přitom kvůli nevyváženému výběru hostů již dostala do hledáčku Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV). Ta ji už dříve vyzvala, aby vysvětlila, na základě jakého klíče diskutující do uvedeného pořadu zve. Nelíbilo se jí totiž, že do všech jeho vydání odvysílaných do letošního 22. června byl pozván zástupce hnutí ANO. Vše nakonec skončilo pouze upozorněním.

RRTV má ovšem na stole již další stížnosti diváků, které souvisejí právě s častou účastí Tomia Okamury v Duelu Jaromíra Soukupa. „Zatím evidujeme dvě stížnosti na protežování Tomia Okamury v tomto pořadu,“ sdělil serveru Lidovky.cz předseda vysílací rady Ivan Krejčí. Rada se jimi dle jeho slov bude zabývat na jednání za tři týdny. Barrandovu pravděpodobně udělí další upozornění.