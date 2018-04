Okamura rozděluje ANO. Nejméně devět poslanců nechce podpořit spolupráci s SPD

PRAHA Myšlenka vlády opřené o­ sněmovní většinu ANO, SPD a ­KSČM, jak ji podporuje prezident Miloš Zeman, může mít trhlinu. Aby získala potřebných 101­ hlasů, musí pro ni zvednout ruku nejméně 64 ze 78 poslanců ANO.

Jenže uvnitř tohoto hnutí sílí odpor k „rudo-hnědé“ koalici. Podle ankety LN roste v poslaneckém klubu ANO počet zákonodárců, kteří by takovou vládu nepodpořili. Jde už o devět politiků vládního hnutí, včetně tří ministrů. Nesouhlas s takovou koalicí sílí podle informací LN i­ v­ úzkém Babišově týmu, kde zaznívají obavy, aby spolupráce s­ Okamurou nepoškodila preference ANO.



Proti se stavějí ministři Dan Ťok, Martin Stropnický či Robert Pelikán, respektovaný moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák nebo aspirant na primátora hlavního města Patrik Nacher.

„Od počátku zastávám názor, že obsahově by nejlogičtější variantou byla středopravicová vláda, která by se v roztříštěné sněmovně mohla opřít jen o dva největší poslanecké kluby (ANO a ­ODS – pozn. red.). Z tohoto úhlu pohledu nejsem příznivcem varianty s­ KSČM a SPD, jakkoliv se množství ostatních variant limitně blíží nule,“ říká Nacher. Ministr dopravy Dan Ťok ohlásil, že v případě paktu s okamurovci a komunisty by skončil jako ministr, ale také by složil poslanecký mandát.

Podle informací LN Zeman preferuje výhradně spolupráci ANO s­ KSČM a SPD. Ke kulatému stolu tedy nechce přizvat sociální demokracii, která by za určitých okolností byla ještě ochotná s­ ANO vyjednávat.