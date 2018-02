Dopis nezabral. Okamurovi nevěříme, za Lety ať se omluví Romům, vzkazuje Židovská obec

PRAHA SPD Tomia Okamury zveřejnila dopis pro Židovskou obec v Praze, jímž se její lídr distancoval od zpochybňování utrpení obětí v romském koncentračním táboře v letech u Písku. Strana tím chtěla zahladit necitlivá prohlášení, jichž se dopustili její lidé včetně Okamury. Obec přitom psaní za upřímný projev sebereflexe nepovažuje. Představitelům Romů se pak šéf SPD dodnes neomluvil.

„Hnutí SPD naprosto nezpochybňuje objektivní historická fakta a utrpení lidí, které prodělali v pracovním a sběrném táboře Lety v době druhé světové války. Plánovité vyvraždění Židů, Slovanů a tehdy takzvaného cikánského obyvatelstva bylo součástí zločinných plánů nacistů na tzv. konečné řešení rasové otázky. Jde o nezpochybnitelný fakt,“ zní klíčová pasáž dopisu, jejž SPD zveřejnila na svém profilu na sociální síti Facebook.

Dopis obdržela pražská židovská obec minulý týden. Měl utlumit silnou kritiku, která se na hlavu Okamury a jeho stranického kolegy Miloslava Roznera snesla kvůli jejich výrokům právě o Letech. Oba hrůzy tábora zlehčovali, Rozner ho dokonce nazval neexistujícím pseudokoncentrákem. Okamura své vystoupení později korigoval s tím, že tábor navzdory jeho původním výrokům oplocený skutečně byl.

„Dopis jsme přijali s jistou rezervovaností, protože pan Okamura si napíše, co chce. Myslím si, že to je dáno čistě účelem a já osobně k němu mám velkou nedůvěru,“ reagoval pro server Lidovky.cz na psaní předseda Židovské obce v Praze Jan Munk. Současně poznamenal, že lídr SPD pro něj není na toto téma partnerem do diskuse.

Okamura místo omluvy spíš útočil

Okamura v dopise neprojevil příliš sebereflexe. Zmínil se sice o korekci svých původních výroků o neoploceném táboře, ale slova Roznera nechal bez připomínky. Místo toho znovu útočil. Prudké odsudky na adresu svou a své strany přičetl údajně lživé kampani ze strany médií a politické konkurence. Vedle tónu dopisu se představitelé židovské obce pozastavili nad tím, že omluva mířila k nim.

„Co je podle mne zarážející, že jsem doposud nezaregistroval omluvu od Tomia Okamury směrem k Muzeu romské kultury,“ uvedl pro Lidovky.cz předseda Federace židovských obcí v České republice Petr Papoušek. Letský tábor totiž prakticky výhradně sloužil k internaci Romů, vedle toho právě Muzeum romské kultury spravuje památník jeho obětí. Do budoucna se pak bude starat o nové pietní místo, jež nahradí státem odkoupený vepřín.

Ředitelka muzea Jana Horváthová serveru Lidovky.cz potvrdila, že od Okamury se dosud projevené lítosti nedočkala. Přitom muzeum lídra SPD vyzvalo k omluvě prakticky obratem poté, co 27. ledna v rozhovoru pro DVTV zpochybnil oplocení tábora. Podle Horváthové Okamura od té doby nevystupuje uměřeně, naopak útočením na kritiky a média citlivou kauzu ještě vyhrocuje.



‚Romové nejsou ve středu Okamurových zájmů‘

Co řekli lidé z SPD o LETECH Tomio Okamura vyvolal pozornost 27. ledna, když v rozhovoru pro DVTV řekl: „Podíval jsem se třeba na knihu Akademie věd, Tábor Lety fakta a mýty. Kde je například napsáno, že ten tábor nebyl oplocen, že tam měli v podstatě volný pohyb ty lidi.“ Akademie věd přitom žádnou takovou knihu nevydala, tábor navíc oplocený byl.

V minulosti přitom mluvil ještě ostřeji, v roce 2014 řekl o Letech toto: „Oběti v táboře rozhodně nebyly oběti jakéhokoliv holocaustu.“

Pořad 168 hodin pak předminulý týden doložil výroky, podle kterých poslanec Miloslav Rozner na sjezdu SPD loni v prosinci prohlásil: „Ano, nejsem takový odborník na kulturu jako pan exministr Herman, ale bezesporu bych nikdy nevyhodil z okna půl miliardy za likvidaci fungující firmy kvůli neexistujícímu pseudokoncentráku.“ Rozner se za nic neomluvil.

Okamura pak chtěl uplynulé úterý svá slova o Letech kompenzovat návrhem, aby se připomínal den obětí holocaustu. Takový den už přitom existuje od roku 2003 (více zde).

„Uznává holocaust Židů, ale neuznává holocaust Romů. Romové nejsou ve středu jeho zájmů, abych to řekla eufemisticky,“ glosovala pro server Lidovky.cz, že dopis zaslal jen židovské obci. „Je to povrchní populistický pohled, kterým se chce zalíbit svým voličům. Voliči dnes z 80 procent mají negativní ve vztahu k Romům,“ podotkla s tím, že omluvu od něj už nečeká. Server Lidovky.cz se Okamuru pokusil kontaktovat, na zaslanou otázku však neodpověděl.

Horváthová by podle svých slov jako satisfakci vnímala, kdyby poslanci zbavili Okamuru postu místopředsedy dolní komory parlamentu. S touto iniciativou přišli zákonodárci KDU-ČSL, podle nichž se zpochybňování holocaustu neslučuje s třetí nejvyšší funkcí ve sněmovně. „Připadá mi velmi smutné, že to takový člověk může být v tak vysoké funkci,“ poznamenala k tomu ředitelka.

Lidovci chtějí Okamuru sesadit na schůzi naplánované na 27. února. Aby vůbec toto téma protlačili na plénum, potřebují sehnat podporu dohromady 80 poslanců. Zatím se k jejich snaze přihlásili Piráti, ODS, TOP 09, STAN a ČSSD. Nejvíce zástupců má ve sněmovně ANO. Hnutí tento týden deklarovalo, že jeho klub lidoveckou iniciativu nepodpoří. Bez hlasů ANO se však šance pro návrh KDU-ČSL rapidně snižuje.