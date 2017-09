Okříšky jsou městysem, kde to žije

OKŘÍŠKY (Kraj Vysočina) Většina lidí má ráda místo, kde se narodili, kde žijí a je pro ně to nejkrásnější na světě. U mě to není jiné, miluji Okříšky a nikdy bych nechtěl trvale žít jinde.

Ano, rád poznávám jiné obce a města, kde mnohdy najdu inspiraci pro zlepšení života u nás, stejně tak cizí země, ale vždy jsem rád, když se vrátím domů, do Okříšek. Těžko se vysvětluje, co konkrétně mám u nás nejraději – krásnou přírodu Vysočiny, určitě většinu lidí, kteří zde žijí, spoluobčany, kamarády a kolegy, zákoutí, kde jsme si hráli jako děti, hospůdky, kam si zajdeme na pivo … To vše je určitě i jinde, ale nikde to nedává dohromady ten pocit jako u nás – že jsem tady doma.

Okříšky jsou specifické tím, že velká část obyvatel je, jak se říká, „naplavenina“, tzn. že se přistěhovali oni, popř. jejich rodiče či prarodiče. Souvisí to s prudkým rozvojem na přelomu 19. a 20. století, kdy se Okříšky staly železniční křižovatkou a malá, bezvýznamná vesnice se během pár desetiletí rozrostla na největší obec okresu s více než 2 000 obyvatel a stala se spádovým centrem okolních obcí. Proto se jako zastupitelé snažíme podporovat zdravý patriotismus, vytvářet a prohlubovat sounáležitost občanů s jejich městysem.

Ta snaha má řadu podob. Především jdeme cestou participace veřejnosti na rozvoji městyse, aby si lidé uvědomili, že Okříšky nejsou jen starosty nebo jen 15 zastupitelů, ale všech občanů. To znamená maximální informovanost o činnosti radnice prostřednictvím strukturovaného informačního systému a na druhou stranu zpětnou vazbu – pravidelné ankety při příležitosti voleb, setkání s občany u skleničky vína, Fórum Zdravého městyse i aktuální připomínky třeba v prodejně nebo na fotbale. Podstatné je, že názory a podněty občanů nejen shromažďujeme, ale skutečně se jimi řídíme při schvalování rozpočtů a programů výstavby.

Ve spolupráci s místními spolky pořádáme řadu společenských akcí pro všechny generace, obnovujeme tradice (novoroční výstup na Strážku a novoroční přípitek s ohňostrojem, několik jarmarků v roce, setkání seniorů, stavění a kácení máje, rozsvěcení vánočního stromu, Den Země, setkání Mikulášů a spoustu dalších), aby se lidé scházeli, bavili, mluvili spolu. To vše pod heslem Okříšky, městys, kde to žije!

U nás nikdy neměla tradici klasická pouť, proto se ji snažíme spojovat s dalšími akcemi, aby se vžila do povědomí lidí. Letos to bylo ve dnech 8. – 10. září, kdy jsme slavili 15. výročí udělení znaku městyse spolu s převzetím letos udělené vlajky a také nové hasičské cisterny, to vše samozřejmě s bohatým kulturním programem. Právě oficiální symboly – znak a vlajku – považujeme za důležité svorníky obecního společenství. Jsme rádi, že znak (který je v našem případě moderní, historicky obec žádný neměla) lidé vzali za svůj. Najdete ho na mnoha místech, třeba na cyklistických dresech. Jejich výroba nás napadla před dvěma roky a zájem nás překvapil – koupilo si je šest desítek cyklistů, kteří tak Okříšky prezentují nejen v okolí, ale i na dovolených po celé republice.