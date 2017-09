Nemáte mě rádi, ale houževnatost mi neupřete, odpověděl Kalousek čtenářům

On-line rozhovory se stranickými lídry Server Lidovky.cz přináší předvolební speciál v podobě on-line rozhovorů s lídry politických stran, které by se dle srpnového průzkumu agentury Median dostaly do sněmovny. Jako první odpovídal minulý týden předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek.

Koalice se Starosty by byla frajeřina. V Česku by se bez nás žilo hůře, míní Bělobrádek