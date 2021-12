Baví, nebo nebaví. Co vlastně hledají čtenáři, pro koho se píšou kritiky a co nabídla letos česká literatura?

Rok 2021 a česká literatura, to jsou samé dobré zprávy. Teď je jen najít, vzpomenout si… Ale ano, Státní cenu za literaturu obdržel Miloslav Topinka (1945). Což je dobrá zpráva sama o sobě. A co teprv když připomeneme, že komplet jeho poezie – publikovaný roku 2015 v souboru Probouzení – zabere nějakých 200 stran. V roce, kdy začaly být značné problémy s dodávkami papíru do tiskáren, je taková volba poroty hodna ocenění hned dvakrát.

Ovšem na druhou stranu se lze zároveň podivit tomu, proč Miloslav Topinka nebyl oceněn bezprostředně po zveřejnění Probouzení, to jest v roce 2016… Notabene když byl tehdy Státní cenou ověnčen Petr Král, který slovem věru nešetřil a vydával klidně několik knih ročně. Ostatně letos publikoval hned tři básnické sbírky i další nositel Státní ceny za literaturu Ivan Wernisch. Patrně šlo o interní rodinnou soutěž, neboť jeho syn Michal Wernisch, píšící pod pseudonymem Ewald Murrer, vydal rovněž tři sbírky a jeden dětský titul navrch.