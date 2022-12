Hitlerův režim byl populární. Většina Němců chtěla diktaturu, ne demokracii, říká britský spisovatel

McDonoughovi nedávno vyšla v českém překladu jeho kniha Hitlerovy roky, kde se pokusil po letech vylíčit kariéru Adolfa Hitlera v čele nacistického Německa a využít nově zjištěná fakta o Hitlerovi a jeho politice včetně užití donedávna nedostupných dokumentů.

Lidovky.cz: Jste kritický vůči meziválečnému britskému premiérovi Nevillu Chamberlainovi, ale uznáváte, že politika appeasementu, tedy ústupků vůči Hitlerovi ve snaze udržet mír, byla v té době pro britskou vládu racionální volbou, jenže nefungovala, a že postavit se Hitlerovi dříve mohlo válce zabránit. Mohl byste to vysvětlit podrobněji?

Myslím, že appeasement byl racionální volbou, ale nebyl jedinou možnou volbou. Domnívám se, že Chamberlain usiloval o appeasement v době, kdy se zdálo velmi nepravděpodobné, že by Hitler chtěl urovnat své požadavky týkající se revize Versailleské smlouvy, jež byla nadiktována Německu po první světové válce, mírovou cestou. Chamberlainovou velkou chybou bylo snažit se uspokojit Hitlera, i když to znamenalo, že mu umožní získat území, jak se stalo během Československé krize v roce 1938.

Politika, kterou Chamberlain přijal, nepřinesla nic, co by odradilo Hitlera od další agrese. Ve skutečnosti ho jen přiměla k tomu, že si myslel, že Chamberlain nepůjde do války kvůli Polsku. Existovala lepší volba než appeasement, kterou bylo postavit se Hitlerovi poté, co vystoupil s příliš tvrdými požadavky vůči Československu.