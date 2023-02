Na lov klokanů, boj i jako zapalovač. Tisíce let starý bumerang se vrací

Málokterý předmět je s nějakými lidmi tak výrazně spjatý, jakou jsou bumerangy s původními obyvateli Austrálie. Češi se o jejich „vracejících se kyjích“ dozvídají už od 19. století.

„Nejpodivnější zbraně australské jsou zajisté bumerang a womerah (vrhač kopí). Zejména bumerang, jinde wonguin, barngit, keili a namnoze i jinak nazvaný, jest pozoruhoden pro záhadný svůj let. Dle vůle a obratnosti házejícího opisuje rozličnou dráhu. Letí například kruhovou čarou, jejíž nejvyšší bod vzdálen bývá od házejícího až 150 metrů; stále se otáčeje, rychle se pohybuje a vrací se k původnímu místu. Obratní černoši házejí jím tak, že se z počátku pohybuje po zemi, náhle se vzhůru vznese a přeletí velikým obloukem, než se vrátí nazpátek, by padl po vůli házejícího buď za ním, buď před ním; někdy otočí se v nepřetržitém letu dvěma i třemi kruhy, vrací se rozličnými oblouky a znovu se vznese do výše. Australan zná všechny zvláštnosti své zbraně a umí přizpůsobiti podobu její ohýbáním a kroucením k rozličným účelům. Ten podivný vynález jen jemu přísluší.“

Právě tak popisoval domorodý um Karl Emil Jung v česky vydané (a již pozapomenuté) knize Australie a její obyvatelstvo (1885).