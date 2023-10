Od fatální Almy po berlínské gangy. Das Filmfest nabídne to nejlepší, co se za poslední rok natočilo v němčině

Alma Mahlerová se s malířem Oskarem Kokoschkou, mladším o sedm let, seznámila v dubnu 1912, v době, kdy byla čerstvou vdovou po skladateli Gustavu Mahlerovi a pracovala na vztahu s architektem Walterem Gropiem, s nímž se sblížila ještě za Mahlerova života.

S Kokoschkou prožili vášnivé tříleté období plné zvratů. „Nikdy předtím jsem neokusila tolik z pekla a tolik z ráje,“ popsala později jejich láskyplné válčení Alma. A Oskar Kokoschka svou posedlost Almou nepřekonal po celý zbytek svého života.

Dynamický dvojportrét obou osobností přináší snímek Alma a Oskar, který lze zhlédnout v rámci přehlídky Das Filmest společně s dalšími pětadvaceti snímky z produkce Německa, Rakouska a Švýcarska.

Almu a Oskara natočil režisér Dieter Berner, který už v roce 2016 představil divákům svůj pohled na Kokoschkova vrstevníka Egona Schieleho. V novém snímku nechává diváky hádat, co z leckdy bizarních dobrodružství jeho hrdinů je pravda a co filmařská fantazie, většinou jde však o to první.

Opět Sisi, tentokrát temná

Podivuhodné jsou leckdy i spojnice vedoucí zdánlivě nahodile prostorem a časem. Architekt Walter Gropius tak v nabídce Filmfestu vystupuje nejen jako jeden z mužů přiváděných k šílenství neodolatelnou dámou, ale nepřímo je přítomen i ve filmu z úplně jiné doby: provokativní snímek Slunce a beton režiséra Davida Wnendta líčí příběh čtveřice kamarádů z berlínského sídliště Gropiusstadt, kteří se stále více zaplétají do osidel místních gangů. Snímek na přehlídce doprovodí mladý herec Levy Rico Arcos, který za svou roli ve filmu získal cenu pro mladé talenty New Faces Award.

Přehlídku navštíví například také herečka Susanne Wolffová, jež je další představitelkou slavné rakouské císařovny Sisi. Film Sisi a já režisérky Frauke Finsterwalderové slibuje ve fiktivním příběhu o neopětované queer lásce odkrýt císařovniny temné stránky.

Herec Clemens Schick doprovodí znepokojivý film Servus Pappa, See you in Hell režiséra Christophera Rotha, který byl natočen na motivy skutečnosti a poskytuje vhled do fungování autoritářské sekty Otto Muehla.

Das Filmfest 19.–24. 10. v pražských kinech Lucerna a Atlas

30. 10. – 5. 11. v brněnském kině Art

1.–9. 11. v Arcidiecézním muzeu v Olomouci

Představitel jedné z hlavních rolí Cino Djavid a režisérka Birgit Möllerová uvedou snímek Franky Five Star, romantickou komedii o dívce, jež před těžkostmi života utíká do kouzelného hotelu, který existuje pouze v její hlavě. Dvojí doprovod bude mít také snímek Úkryt o složitém sbližování otce a syna, kteří se o prázdninách ocitnou ve švýcarských horách daleko od civilizace. Film zařazený do tematické sekce Alpy, má láska uvedou režisér Leon Schwitter a herec Peter Hottinger.