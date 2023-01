Alkohol, drogy a nelegálně držené zbraně. Po celý život Davida Crosbyho pronásledovali démoni

Přestože úmrtí Davida Crosbyho želí celý svět a všechna média přinesla rozsáhlé zprávy o velké ztrátě pro populární hudbu, paradoxně je to po dlouhé době poprvé, kdy se o této osobnosti v tak velké míře mluví. Proč paradoxně? Protože i když Crosbymu bylo už 81 let, až do konce života pilně tvořil. Nikoli kontinuálně a celoživotně, ale poslední bezmála dekáda jeho života, tedy ta po sedmdesátce (!), patří ze zpětného pohledu k umělecky nejzásadnějším etapám jeho života a kariéry.

Jenomže vytvářel tak svébytnou hudbu, že nespecializovaným médiím stála jen málokdy za reflexi. A rozhodně se nedá říct, že by si Crosby užíval zaslouženého postu rockové legendy objíždějící největší světové stadiony. Říká se to odedávna a s nadsázkou to platí dodnes: aby vás lidé docenili, případně o vás mluvili, musíte umřít.