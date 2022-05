Demokracii zohavujeme volbami. Je to díra v plotě, kudy vniká škodná, říká filozof Bělohradský

Lidovky.cz: Je-li demokracie v hluboké krizi, co vlastně znamenají volby? Říkalo se o nich, že jsou svátkem demokracie. Stále jimi jsou?

Spíše se ptejme, zda jsme ještě dost cyničtí k tomu, abychom tolerovali další a další zohavování demokracie volbami tím rejem kšeftařů s nelegálními odposlechy, mobilizujícími hesly a dezinformacemi zacílenými na likvidaci konkurentů. Vyžadují velké investice, takže je to díra v plotě, kudy do demokracie vniká škodná – nelegitimní vliv korporací.