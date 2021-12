Co u dětí podporuje tvořivost a co ji naopak zabíjí? Mnoho podnětů kreativitě škodí, říká německý profesor

Lidovky.cz: Kreativita je dost abstraktní pojem, kterému se léta věnujete. Co to přesně je?

Rozlišujeme dva druhy kreativity – každodenní a výjimečnou. Výjimečná kreativita se definuje jako vytváření něčeho nového, co člověk může nějak využít, lidé to potřebují a má to pro ně výjimečný význam. Pak je tu ale také běžná kreativita, kterou najdeme téměř u každého dítěte, dokonce už i u kojence. Děti totiž nevnímají podněty kolem sebe, tóny nebo náladu pasivně, ale zpracovávají je aktivně, a tím si utvářejí vlastní vnitřní svět. Kojenci například hledají pohled dospělého, reakcemi na něj se jim formuje mimika. To je jedna ze základních forem kreativity.