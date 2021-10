Děvčátko mezi tvrdými muži. Vlasta Kadaňková zvládla válečné útrapy v parabrigádě jako ostatní

Hrdým partnerem rubriky Kalendář hrdinů je společnost Česká zbrojovka

Patřila mezi ně i drobná dívenka Vlasta Kadaňková, které první den bojového nasazení v Karpatech chybělo do šestnáctých narozenin ještě 67 dní!



Narodila se 17. listopadu 1928 v Opočně, ale většinu svého předválečného života prožila v ruské Voroněži, kam její otec odešel pracovat do hutního závodu. Když válka vypukla v červnu 1941 i zde, byl závod evakuován na Sibiř. V červnu 1942 Antonín Kadaňka vstoupil do čs. jednotky v Buzuluku. Jeho dcera byla jako dobrovolník 4. ledna 1944 rovněž odvedena z celkem jednoduchého důvodu – uvedla falešné datum narození a ten podvůdek jí prošel…

V Jefremově byla zařazena mezi spojaře 1. paradesantního praporu, prošla spojařským i střeleckým výcvikem a absolvovala tři seskoky padákem. V září ji čekal s brigádou stokilometrový pochod do Karpat, kde výsadkáři prošli osmidenním krvavým bojovým křtem. Poté absolvovali přelet na povstalecké Slovensko. Vlasta tam letěla dvakrát. První let v noci z 26. na 27. září 1944 skončil tragicky. Její letoun havaroval. Část osádky a dva výsadkáři zahynuli, Vlasta měla jen rozražené čelo… Druhý let v noci z 6. na 7. října s přistáním na letišti Tri duby u Zvolena dopadl tentokrát dobře, ale to se již povstání na Slovensku dostávalo do krize a Vlasta musela se zbytky brigády absolvovat náročný ústup do Nízkých Tater, kde ji čekal krušný partyzánský život v mrazech, nedostatku jídla a při německých raziích.

Až v únoru 1945 skončila i pro Vlastu po přechodu fronty její čtyřměsíční zimní partyzánská kalvárie. Vlasta Kadaňková po skončení války odešla do civilu 2. června 1945 v hodnosti desátníka, časem se vdala za Vladimíra Berku, vychovala dvě dcery a podstatnou část svého života prožila na Jablonecku, kde pracovala v podniku Jablonex. Nejmladší česká válečná výsadkářka zemřela 9. listopadu 2000 v Nové Vsi nad Nisou pouhých osm dní před svými jednasedmdesátými narozeninami.